Интер и Комо са способни да сътворят истински спектакъл

Вълнуващ двубой от 11-тия кръг на италианската Серия А предстои на легендарния стадион "Джузепе Меаца", където вторият в класирането Интер приема четвъртия Комо. Мачът е от 19:00 часа българско време. И двата отбора влизат в сблъсъка след ангажименти в Шампионската лига през седмицата и в отлична позиция за борба в челото на италианския шампионат.

Интер заема второто място в подреждането с актив от 25 точки след 10 изиграни мача (8 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 26:13. "Нерадзурите" изостават само на 3 точки от лидера Лацио. В миналия кръг от Серия "А" тимът на Кристиан Киву отстъпи с 1:3 в градското дерби срещу Милан, но бързо се върна на победния път през седмицата, надигравайки Фейенорд с 3:0 като гост в Шампионската лига.

От своя страна Комо прави впечатляващ сезон и се намира на 4-то място с 23 точки (7 победи, 2 равенства и 1 поражение) при голова разлика 18:8. Воденият от Сеск Фабрегас тим е в серия от страхотни резултати във всички турнири. В последния си мач от Серия "А" Комо надделя над Венеция с 1:0 у дома, а преди това победи Торино с 3:1 и Сасуоло с 2:0. През седмицата Комо сътвори истински фурор в Шампионската лига, разгромявайки френския Ланс с феноменалното 9:1 като гост.

В състава на домакините има ключови липсващи състезатели. Капитанът и водещ голмайстор Лаутаро Мартинес продължава да се лекува от контузия на бедрото и отпада за мача, заедно с крилото Луиш Енрике. Под въпрос поради здравословни проблеми са Джон Стоунс и Къртис Джоунс. Добрата новина за Кристиан Киву е завръщането на защитника Алесандро Бастони, който изтърпя наказание в европейските турнири, както и Бенжамен Павар, който евъзстановен от травма.

Лазаретът на Комо също не е празен. Сеск Фабрегас няма да може да разчита на трайно контузените Мойс Кийн, Трево Чалоба, Хесус Родригес, Джейдън Адай и Асане Диао, които лекуват мускулни травми.

В отсъствието на Лаутаро Мартинес, основната офанзивна заплаха за Интер пада върху Маркюс Тюрам, който има 5 гола в Серия "А" този сезон. Френският национал има добри спомени срещу този съперник, като в минали срещи записа 4 гола в 3 мача за първенство срещу Комо. За гостите звездата Нико Пас (3 гола и 3 асистенции в Серия "А") и гръцкият нападател Анастасиос Дувикас (5 гола) се намират в отлична форма.

В последните 5 официални мача между двата тима балансът е изцяло в полза на Интер – 4 победи за гиганта от Милано и 1 равенство. През миналия сезон 2025/2026 двата отбора се срещнаха цели 4 пъти.



В Серия "А" Интер спечели у дома с 4:0, а като гост драматично надделя с 4:3. За Купата на Италия двата състава завършиха 0:0 на "Джузепе Синигалия", а на реванша в Милано Интер спечели с 3:2.

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Снимки: Gettyimages