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Фиорентина се пребори за втора победа и напусна зоната на изпадащите

  • 2 ное 2026 | 21:34
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Изправеният до стената тим на Фиорентина си отдъхна за малко, след като спечели важна победа с 4:2 над Сасуоло като гост в двубой от десетия кръг на Серия “А”. До този мач “виолетовите” имаха само един успех в първенството, заради което се намираха в зоната на изпадащите. Сега те се изравниха със съперника от изминалия мач, който също разочарова от началото на кампанията.

До 79-ата минута резултатът беше 2:2, но тогава преотстъпеният от Реал Мадрид Франко Мастантуоно даде аванс на отбора от Флоренция. В добавеното време после, докато играчите на Сасуоло атакуваха с всички сили, резервата Виктор Валдепеняс заби четвъртия гол.

Преди това домакините бяха излезли напред за 1:0 чрез Арманд Лауриенте в 25-ата минута, но секунди преди почивката Матео Пелегрино изравни за 1:1.

След паузата Алиеу Нжие вкара за 2:1 за Фиорентина, но Лауриенте блесне с втори гол за Сасуоло в 65-ата.

После дойде мигът на Мастантуоно, който донесе и предишната единствена победа на отбора досега - 4:2 срещу Венеция на 11 септември, когато заби хеттрик.

В следващия кръг Фиорентина ще е домакин на Ювентус, а Сасуоло ще гостува на Рома.

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