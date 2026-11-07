Спортисти от 11 клуба ще участват в XXVI Международен турнир по класическа борба „Пламен Боцев“

XXVI Международен турнир по класическа борба „Пламен Боцев“ се провежда във Враца. Организатор е Спортен клуб по борба „Ботев – 93“, с подкрепата на Община Враца. Турнирът събира млади борци в три възрастови групи – U15 (момчета), U17 (кадети) и U20 (юноши). Участват 92 състезатели от 11 клуба в страната, сред които представители на Берое Стара Загора, Кюстендил, Черноморец Бургас, Камен Лозанов - Плевен, Локомотив Пловдив, Селановци, Оряхово, Ботев – 93 Враца и др., съобщи за БТА Юлиян Георгиев, председател на врачанския клуб.

Основната цел на състезанието е да популяризира борбата в града, да насърчи повече деца и младежи да спортуват и да даде възможност на младите таланти да покажат своите умения, спортен дух и състезателен характер, посочиха организаторите.

Надпреварата бе открита от кмета на Враца Калин Каменов, който припомни думите на патрона на турнира Пламен Боцев – „Повече тренировки, повече пот, за да има повече резултати“. Надпреварата се провежда в залата на покрития тенис корт в Спортен комплекс “Христо Ботев”.

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