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Йосиф Панов преди битката в Плевен: Молех се на Господ за шанс да съм на световния ринг

  • 3 ное 2026 | 18:32
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Йосиф Панов преди битката в Плевен: Молех се на Господ за шанс да съм на световния ринг

Пътят до върха е труден и изпълнен с много предизвикателства.

Това заяви пред bTV боксьорът Йосиф Панов - Пепелянката, само дни преди огромното предизвикателство, в което ще участва.

На 8 ноември 2026 г. в зала "Балканстрой" в Плевен е SlyBet Fight Night.

Йосиф Панов излиза срещу казахстанец на галавечер в Плевен
Йосиф Панов излиза срещу казахстанец на галавечер в Плевен

В главния мач ще видим Пепелянката срещу казахстанеца Даулет Даукенов.

"Моят път е много дълъг и много труден. Вярвах като малко момче, което имаше големи мечти. Тичах в квартала, в поляните, защото нямах възможност да се подготвям на стадиона. Тичах и поглеждах нагоре към небето и винаги имаше много красиви облаци. Молех се: "Господи, моля те дай ми възможност да де кача на големия ринг!"., разказа Панов пред bTV.

Той има професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби.

Пепелянката е сред утвърдените имена в българския професионален бокс. Кариерата му започва още през 2014 г., а през годините той достига до световната титла на UBO и се изправя срещу редица международни съперници. Спортните му успехи му носят и признанието „Почетен гражданин на Плевен“. През април тази година той участва в боксова галавечер в родния си град, където победи венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут в първия рунд.

Срещу Панов на SlyBet Fight Night ще видим друг опитен боксьор.

Даулет Даукенов се боксира в полусредна категория, а ръстът му е 177 см. Започва професионалната си кариера през юли 2017 г., след като натрупва опит в аматьорския бокс. Сред постиженията му преди преминаването при професионалистите са полуфинал на отборния турнир за Купата на Казахстан през 2013 г. и участия в националните шампионати през 2013 и 2016 г.

Неговият баланс е 18 победи (8 с нокаут) и 2 загуби.

Боксовата галавечер ще се проведе на 8 ноември 2026 г. в зала "Балканстрой". Вратите отварят в 17:00 ч., а главният двубой между Йосиф Панов и Даулет Даукенов е насрочен за 20:00 ч.

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