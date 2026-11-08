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Станимир Пелов се класира на 33-то място на турнир за Световната купа на сабя за младежи в Германия

  • 8 ное 2026 | 02:03
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Станимир Пелов се класира на 33-то място на турнир за Световната купа на сабя за младежи в Германия

Станимир Пелов от клуб Свечников се класира на 33-то място в турнира по фехтовка за Световната купа на сабя за младежи в Дормаген (Германия). Още 11 българи участваха в надпреварата, която събра 245 сабльори от 43 държави.

Пелов излезе от групите с шест победи от шест срещи. В елиминациите той победи във втория кръг Юго Баджрачаря от Франция с 15:14. В двубоя за място сред най-добрите 32 сабльорът ни отстъпи пред Николас Уан от САЩ със 7:15 и завърши турнира 33-ти.

Девет от останалите българи излязоха успешно от групите. В първи кръг поражения допуснаха Константин Атанасов (Младост), 133-то място, Деян Господинов (Младост, 152), Никола Господинов (Младост, 165-166), Димитър Тончев (Свечников, 177-181), Радослав Воденов (Свечников, 224-225).

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Срещите си във втори кръг загубиха Симеон Далеков (Свечников, 117), Тервел Касабов (Ахил), Никола Меицов (Свечников, 104-105), Никола Иванов (Младост, 81), Николай Михайлов (Младост, 79-80) Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ, 67-68).

Утре турнирът продължава с отборната надпревара на младежите.

Ден, след като спечели сребърния медал за Световната купа на сабя кадетки в Будапеща, Ралица Гаджева (Младост) влезе сред най-добрите 64 при девойките и записа най-предно класиране от българските представителки в състезанието. На пътеките излязоха 203 сабльорки от 23 държави, сред които 12 българки.

Гаджева излезе от групите с три победи и три загуби. Във втория кръг на елиминациите тя победи Лусия Гимено Мора от Испания с 15:14. В двубоя за място сред най-добрите 32 сабльорката отстъпи пред Бригита Рач с 10:15 и завърши 53-та.

Габриела Георгиева (Маркели) е на 112-113-то място, Мая Антонова (ЦСКА) е 117-а, Дора Христова (Младост) - 127-а, Мина Георгиева (Пловдив БГ) - 129-а, Теодора Янкова (Пловдив БГ) - 138-а, Марина Апостолова (Младост) - 150-151-ва, Ива Власева (ЦСКА) - 156-157-а, Николета Добрева (Железник) - 159-а, Моника Николова (Свечников) - 167-а, Ема Тонева (Свечников) - 182-ра, Елиа Бърдарова (Младост) - 194-та.

Утре състезанието продължава с отборната надпревара при девойките.

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Данаил Полишев се нареди на 138-а позиция на турнира за Световната купа на рапира за младежи в Будапеща (Унгария). В надпреварата се включиха 249 фехтовачи от 46 държави. България беше представена от Полишев и от Александър Татарски, завършил на 245-246 място.

Полишев от клуб Олимпик излезе от групите с три победи и две загуби. В първия кръг на елиминациите той отстъпи пред Натаниел Баник от Унгария с 9:15 и завърши 138-и.

Снимки: Българска федерация по фехтовка

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