Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Българка се класира за 1/8-финалите в стрелбата с лък в Дакар

  • 7 ное 2026 | 14:57
  • 389
  • 0
Българка се класира за 1/8-финалите в стрелбата с лък в Дакар

Неда Кендерова се класира за 1/8-финалите на турнира по стрелба с лък на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българката, която вчера записа личен рекорд в квалификациите, се наложи убедително над Ритеж Шаиб (Тунис) с 6:0. Тя стреляше отлично и в трети серии пред погледа на почетния президент на МОК Томас Бах. На 9 ноември Кендерова излиза срещу Гата Анандрао Хадаке (Индия) в спор за място на четвъртфиналите.

Любопитна ситуация се случи малко преди серията на българката. Оказа се, че тя и нейният треньор Венцислав Великов не са с една и съща екипировка. В последния момент се наложи официалният фотограф на БОК Костадин Андонов да помогне и да даде на наставника своите зелени къси шорти от официалния екип на България.

"Днес доста добре беше, доволна съм. Победих 6:0. Щастлива съм, че продължавам на 9-ти и ще дам всичко от себе си. Доста съм мотивирана, радвам се, че продължавам нататък. Очаквам да вляза в топ 8, след това, надявам се, в топ 4 и на края на финал.

"Доста добре се чувствам. Бързо свикнах и с температурата, и с всичко. Това не е проблем за мен. Тренировките минават добре. Доволна съм, всичко е наред и продължаваме силно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Белослава Кръстева за шаха в ерата на AI: Когато машините знаят ходовете, какво остава за човека?

Белослава Кръстева за шаха в ерата на AI: Когато машините знаят ходовете, какво остава за човека?

  • 7 ное 2026 | 12:41
  • 599
  • 0
Майката на Карлос Насар: Бог му е избрал тази съдба

Майката на Карлос Насар: Бог му е избрал тази съдба

  • 7 ное 2026 | 12:30
  • 719
  • 0
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 3875
  • 2
Министър Керязов: Знам какво му е на Карлос Насар

Министър Керязов: Знам какво му е на Карлос Насар

  • 7 ное 2026 | 10:48
  • 841
  • 0
Ралица Гаджева спечели сребърен медал за Световната купа кадетки в Будапеща

Ралица Гаджева спечели сребърен медал за Световната купа кадетки в Будапеща

  • 7 ное 2026 | 09:54
  • 523
  • 1
Карлсен ще преследва трета титла в eSports World Cup в Рияд през 2027-ма

Карлсен ще преследва трета титла в eSports World Cup в Рияд през 2027-ма

  • 7 ное 2026 | 09:39
  • 843
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Черно море, "белите" със състава от "Армията"

Славия 0:0 Черно море, "белите" със състава от "Армията"

  • 7 ное 2026 | 16:00
  • 3195
  • 1
Убийствена активност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена активност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 10842
  • 15
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 15682
  • 104
Арсенал с титулярите от "Анфийлд" (съставите)

Арсенал с титулярите от "Анфийлд" (съставите)

  • 7 ное 2026 | 15:58
  • 449
  • 1
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 13094
  • 65
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 7100
  • 26