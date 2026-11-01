Никола Иванов стана най-добър сред българите на турнира по сабя Купа "Свечников"

Никола Иванов (Младост) взе специалната награда за най-добре представил се българин в международния турнир на сабя за Европейската купа - Купа "Свечников".

Иванов се класира на 18-19-о място при кадетите в конкуренцията на 178 фехтовачи от 25 държави и беше награден от четирикратния олимпийски медалист Луиджи Самели, от президента на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов и от Йоана Илиева, която е настояща номер 2 в световната ранглиста на сабя.

Призът е на името на емблематичния треньор по фехтовка Николай Свечников, създал поколения български шампиони на сабя и е символ на приемствеността и намирането на следващото „най-добро острие“ на България.

Никола Иванов започна силно участието си в групите, където записа шест победи от шест срещи. Във втория кръг от елиминациите той отстрани Дариус Крету от Румъния с 15:9. В срещата за място сред най-добрите 32 Иванов победи Кадър Карадере от Турция с 15:11. В двубоя за място сред най-добрите 16 българинът отстъпи след оспорван двубой пред Ашуин Лисенко от Великобритания с 14:15 и завърши надпреварата на 18-19-а позиция.

От групите излязоха още 11 българи: Александър Иванов (Свечников), Дамян Мйержвински (Пловдив БГ), Ивайло Андонов (Свечников), Дойчин Генов (Младост), Явор Прокопов (Ахил), Борис Шутов (Ахил), Деян Господинов (Младост), Калоян Боев (Младост), Петър Петров (Ахил), Здравко Попилиев (ЦСКА), Борис Гавраилов (Ахил).

Най-добро класиране от тях записа Деян Господинов (Младост), който завърши на 32-о място. Александър Иванов (Свечников) е 37-и, Ивайло Андонов (Свечников) и Дамян Мйержвински (Пловдив БГ) делят 49-50-о, Дойчин Генов (Младост) - 85-и, Явор Прокопов (Ахил) - 94-и, Борис Шутов (Ахил) - 100-и, Калоян Боев (Младост) - 108-и, Петър Петров (Ахил) - 114-и, Здравко Попилиев (ЦСКА) - 123-и, Борис Гавраилов (Ахил) - 127-и.

От групите не излязоха Борис Иванов от Свечников (140 място в крайното класиране), Михаил Атанасов от Свечников (164), Константин Колев от Ахил (165-166), Красимир Тодоров от Свечников (169), Мартин Начев от Младост (172), Павел Петров от Железник (173-175).

В отборната надпревара на кадетките на пътеките излязоха 41 тима от 12 държави. Сред най-добрите осмо се класираха два български отбора. Първият тим в състав Марина Апостолова, Ралица Гаджева, Екатерина Чаушева и Дора Христова завършиха на седмо място, а вторият състав Мина Георгиева, Теодора Янкова, Вая Терзиян и София Делчева е осми. Третият (Ева Атанасова, Елиа Александрова, Неда Камбурова и Димана Удрева) завърши на 10-а позицоя, четвъртият (Ума Дечева, Амая Нанчева, Марина Василева и Анна-Магдалена Йосифова) е 34-и, а петият (Ноеми Багомиан, Ана Йоана Калоянова, Анна Манева и Богдана Петрова) е 36-и.

В днешния 1 ноември (неделя) състезанието продължава с надпреварите на кадетки индивидуално и кадети отборно.



СНИМКА: Българска федерация по фехтовка// FACEBOOK

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