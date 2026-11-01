Дора Христова заслужи приза за най-добра българска състезателка при кадетките на Купа Свечников

Дора Христова от клуб Младост спечели приза за най-добре представила се българска кадетка в турнира на сабя Купа Свечников, валиден за Европейската купа. Тя завърши на 17-о място в конкуренцията на 182 сабльорки от 20 държави, сред които изключително силна група представителки на САЩ.

Дора Христова излезе от групите с отлична игра като записа 6 победи от 6 срещи. Във втория кръг на елиминациите тя отстрани Мария Цвиеткова от Украйна с 15:7. В следващия двубой сабльорката ни победи Тара Каул от Великобритания с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 16 отстъпи пред Ели Канг от САЩ с 13:15 и зае 17-о място в крайното класиране.

Сред най-добрите 32 влязоха още три българки – София Делчева (Ахил) завърши на 24-то място, Мина Георгиева (Пловдив БГ) е на 26-27 място, а Ралица Гаджева (Младост) е 28-ма.

В отборната надпревара на кадетите участваха 39 тима от 12 държави. Първият отбор на България (Ивайло Андонов, Деян Господинов, Александър Иванов, Никола Иванов) завърши на девето място. Вторият отбор на България (Дойчин Генов, Дамян Мйержвински, Явор Прокопов, Борис Шутов) се класира на 17-о място.

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