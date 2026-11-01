Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Дора Христова заслужи приза за най-добра българска състезателка при кадетките на Купа Свечников

  • 1 ное 2026 | 18:41
  • 477
  • 0
Дора Христова заслужи приза за най-добра българска състезателка при кадетките на Купа Свечников

Дора Христова от клуб Младост спечели приза за най-добре представила се българска кадетка в турнира на сабя Купа Свечников, валиден за Европейската купа. Тя завърши на 17-о място в конкуренцията на 182 сабльорки от 20 държави, сред които изключително силна група представителки на САЩ.

Дора Христова излезе от групите с отлична игра като записа 6 победи от 6 срещи. Във втория кръг на елиминациите тя отстрани Мария Цвиеткова от Украйна с 15:7. В следващия двубой сабльорката ни победи Тара Каул от Великобритания с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 16 отстъпи пред Ели Канг от САЩ с 13:15 и зае 17-о място в крайното класиране.

Сред най-добрите 32 влязоха още три  българки – София Делчева (Ахил) завърши на 24-то място, Мина Георгиева (Пловдив БГ) е на 26-27 място, а Ралица Гаджева (Младост) е 28-ма.

В отборната надпревара на кадетите участваха 39 тима от 12 държави. Първият отбор на България (Ивайло Андонов, Деян Господинов, Александър Иванов, Никола Иванов) завърши на девето място. Вторият отбор на България (Дойчин Генов, Дамян Мйержвински, Явор Прокопов, Борис Шутов) се класира на 17-о място.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Успешен старт за Теодор Митев на Младежките олимпийски игри в Дакар

Успешен старт за Теодор Митев на Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 1 ное 2026 | 12:05
  • 641
  • 0
Четирима българи на старта на Младежките олимпийски игри в Дакар

Четирима българи на старта на Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 1 ное 2026 | 10:48
  • 987
  • 1
Димитър Ангелов стана световен шампион на канадска борба при юношите

Димитър Ангелов стана световен шампион на канадска борба при юношите

  • 1 ное 2026 | 09:55
  • 587
  • 0
Синдаров с рекордна преднина в ранглистата пред световния шампион

Синдаров с рекордна преднина в ранглистата пред световния шампион

  • 1 ное 2026 | 09:08
  • 1041
  • 0
Откриха Младежките олимпийски игри в Дакар

Откриха Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 1 ное 2026 | 05:18
  • 692
  • 0
Никола Иванов стана най-добър сред българите на турнира по сабя Купа "Свечников"

Никола Иванов стана най-добър сред българите на турнира по сабя Купа "Свечников"

  • 1 ное 2026 | 03:57
  • 801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 0:1 Арсенал, натиск на домакините

Ливърпул 0:1 Арсенал, натиск на домакините

  • 1 ное 2026 | 17:38
  • 8290
  • 33
Силен Реал мина с лекота през Сантандер

Силен Реал мина с лекота през Сантандер

  • 1 ное 2026 | 19:15
  • 14169
  • 56
Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

  • 1 ное 2026 | 18:48
  • 9325
  • 88
Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

  • 1 ное 2026 | 13:44
  • 9421
  • 16
"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

  • 1 ное 2026 | 13:35
  • 9172
  • 77
Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

  • 1 ное 2026 | 15:37
  • 11225
  • 16