Ралица Гаджева спечели сребърен медал за Световната купа кадетки в Будапеща

Ралица Гаджева спечели сребърен медал за Световната купа кадетки сабя в Будапеща (Унгария). Тя стигна до второто място в турнира в конкуренцията на 131 състезателки от 22 държави.

Ралица излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. В елиминациите тя победи във втория кръг У Юян Зоу от Хонконг с 15:8. Последваха още две категорични победи – с 15:5 над Дора Христова и с 15:9 над Богларка Комяти от Унгария. В двубоя за място на почетната стълбичка Ралица елиминира Амилия Мертенс от Германия с 15:3. В срещата за място във финала сабльорката ни победи Ингсиао Жу от Китай с 15:11. В решителната битка Гаджева отстъпи пред Луиза Рези от Германия със 7:15 и заслужено взе сребърния медал.

В състезанието участваха още 6 българки 5 от тях излязоха от групите. Дора Христова (Младост) завърши на 19 място, Марина Апостолова (Младост) е 46-а, Екатерина Чаушева (Корсар) е 65-а, Вая Терзиян (Младост) е 73-75-а, Теодора Янкова (Пловдив БГ) е 79-80-а, Мина Георгиева (Пловдив БГ) е 107-а.

Днес турнирът продължава с надпреварата при девойките.

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