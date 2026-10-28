Христина Вучкова с 6 точки, Тулица без шансове срещу Динамо-Ак Барс

Бившата националка Христина Вучкова и нейният Тулица (Тула) записаха трета загуба за сезона в руската Суперлига. Вучкова и компания паднаха у дома от шампиона Динамо-Ак Барс (Казан) с 0:3 (26:28, 19:25, 14:25) в последната среща от 4-ия кръг на първенството. Двубоят беше отложен с един ден заради транспортни проблеми на гостенките от Казан.

Тулица е на 10-о място във временното класиране със само 1 победа, 3 загуби и 3 точки до момента. В 5-ия кръг тимът на Вучкова ще гостува на Омичка (Омск). Мачът е в неделя (1 ноември) от 12,00 часа българско време.

Христина Вучкова с 11 точки, Тулица стартира със загуба

Христина Вучкова игра цял мач за домакините и завърши с 6 точки (2 блока, 1 ас и 25% ефективност в атака - +5).

Най-резултатна за Тулица бе Александра Мамедова, която реализира 18 точки (1 блок, 36% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +9).

За шампионките от Динамо-Ак Барс доминиканката Брайелин Мартинес заби страхотните 25 точки (4 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +20), докато Анастасия Кудряшова добави 15 точки (4 блока, 2 аса и 43% ефективност в атака - +12) за победата.

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