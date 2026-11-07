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Мартин Атанасов и Олимпиакос с шокираща първа загуба в Гърция

  • 7 ное 2026 | 22:07
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Мартин Атанасов и Олимпиакос с шокираща първа загуба в Гърция

Националът Мартин Атанасов и неговият Олимпиакос (Пирея) допуснаха шокираща първа загуба за сезона в гръцката Волей лига. Воденият от Алберто Джулиани тим отстъпи у дома на Флоисвос с 0:3 (20:25, 21:25, 24:26) в мач от 3-ия кръг, играна тази вечер.

Така Олимпиакос е на 5-о място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки, докато Флоисвос продължава да е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки.

В следващия 4-и кръг Атанасов и съотборниците му ще играят с "вечния" съперник Панатинайкос. Дербито е в събота (14 ноември) от 21,15 часа българско време.

Мартин Атанасов с 9 точки, Олимпиакос с втора поредна победа в Гърция
Мартин Атанасов с 9 точки, Олимпиакос с втора поредна победа в Гърция

Мартин Атанасов започна като титуляр в първите два гейма, а в третия се появи като резерва и завърши със скромните 6 точки (1 блок, 1 ас, 31% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане).

За Олимпиакос американският национал Джейк Хейнс стана най-резултатен с 13 точки (2 блока, 2 аса и 35% ефективност в атака – +5).

За тима на Флоисвос Кемдън Джани (1 блок, 2 аса, 44% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане – +10) и Кейси Шутън (1 ас и 52% ефективност в атака – +9) реализираха съответно 18 и 16 точки за победата.

ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) – ФЛИСВОС 0:3 (20:25, 21:25, 24:26)

ОЛИМПИАКОС: Спенсър Хелдер 8, Микеле Баранович 1, Ерик Рьорс 7, Вангелис Вайопулос 1, Джейк Хейнс 13, МАРТИН АТАНАСОВ 6 – Димитрис Цяврас-либеро (Матео Хасбала, Фриксос Коцакис, Петрос Анагносту 2, Александрос Раптис 7)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ

ФЛОИСВОС: Дмитро Долгополов 4, Рафаил Кументакис 3, Йозеф Полак 5, Кейси Шутън 16, Кемдън Джани 18, Пиърсън Ешенко 7 – Григорис Кондостатис-либеро (Фотиос Георгундос, Константинос Капетанидис)

Старши треньор: АРГИРИС ПСАРАС.

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