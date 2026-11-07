Цветан Соколов изригна с 34 точки и поведе Дея към победа над Локомотив Авиа

Цветан Соколов изигра страхотен мач и помогна на Дея спорт (Бургас) да запише втора поредна победа в WINBET Супер Волей. Бургазлии се наложиха у дома над Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (29:27, 26:24, 23:25, 25:23) в среща от 4-ия кръг, играна в зала „Младост“ пред 220 зрители.

Соколов бе най-резултатен в двубоя с впечатляващите 34 точки (2 блока и 55% ефективност в атака – +21). Диагоналът реализира 32 от 58-те си атаки и бе основната фигура в нападението на домакините.

Валентин Братоев добави 18 точки (4 блока, 1 ас, 38% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане – +6).

Опитният посрещач бе най-добър на блокада за Дея.

Георги Братоев завърши със 7 точки (1 блок, 2 аса и 80% ефективност в атака – +5). Също със 7 точки се отчете Константин Динов, който записа 3 блока. Виктор Бодуров добави 6 точки, включително 2 аса и 1 блок.

За Локомотив Авиа Александър Николов бе най-резултатен с 16 точки (3 блока и 68% ефективност в атака – +14). Тодор Димитров завърши с 13 точки (2 блока, 1 ас, 63% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане – +4).

Трифон Лапков се включи с 12 точки, включително 2 блока, а Жулиен Георгиев приключи с 11 точки.

Дея имаше сериозно предимство от сервис – 9:4 аса, и записа по-добро позитивно посрещане – 50% срещу 41%. Гостите спечелиха битката на блокада с 14:12, но това не бе достатъчно за успеха.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) – ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 3:1 (29:27, 26:24, 23:25, 25:23)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 7, Цветан Соколов 34, Валентин Братоев 18, Ерик Стоев 6, Константин Динов 7, Виктор Бодуров 6 – Хироки Кото-либеро (Георги Бъчваров, Даниел Мицев, Кристиан Киров, Стилиян Стаматов-либеро, Косуке Хата 2, Виктор Алкантара

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Добромир Димитров 3, Жулиен Георгиев 11, Розалин Пенчев 5, Тодор Димитров 13, Александър Николов 16, Николай Къртев 6, – Мартин Иванов-либеро (Кирил Колев 3, Мартин Наков, Иван Кисьов-либеро, Мартин Мечкаров 5, Трифон Лапков 12, Александър Литов)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

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Снимки: Startphoto