Цвети Илиева с 14 точки за Аахен по пътя към 1/4-финалите за Купата на Германия

Националката Цветелина Илиева и нейният Лейдис ин Блек (Аахен) се класираха за 1/4-финалите в турнира за Купата на Германия. Илиева и компания се наложиха убедително като гост на втородивизионния Нойзеенланд Волейс (Маркклеберг) с 3:0 (25:16, 25:15, 25:13) в среща от 1/8-финалите, играна тази вечер.

Така Аахен продължава напред към 1/4-финалите на турнира, които ще бъдат след две седмици.

Страхотна Цветелина Илиева с 26 точки и MVP за драматична първа победа на Аахен

Цвети Илиева изигра нов силен мач и отново стана най-полезна с 14 точки (1 блок, 52% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане) за победата.

Роза Ентиус добави 12 точки (4 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака) за успеха.

За домакините от Маркклеберг Щефи Марта Кун и Неле Фикенвирт завършиха с по скромните 9 точки.

НОЙЗЕЕНЛАНД ВОЛЕЙС (МАРККЛЕБЕРГ) – ЛЕЙДИС ИН БЛЕК (ААХЕН) 0:3 (16:25, 15:25, 13:25)

НОЙЗЕЕНЛАНД: Меган Бартел 1, Франциска Ниче 3, Ане Курцетц 2, Щефи Марта Кун 9, Мая Фелбер 3, Неле Фикенвирт 9 – Саломе Зайдел-либеро (Паулине Майер 4, Емили Ланггут 1, Нина Шиндлер 1, Бианка Вернер, Табеа-Елиан Драйак 4, Тора Бауер-либеро)

Старши треньор: ТИМ РАЙХЕНБАХ

ААХЕН: Вероника Джокич 5, Марит Зандер 4, ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА 14, Кармена Струка 5, Роза Ентиус 12, Зои Мавромати 7 – Флориен Ресинк-либеро (Мелиса Демирер, Лиана Саркисян 1, Хана Фрейнфелдова 8, Свеня Енинг)

Старши треньор: МАРЕЙКЕ ХИНДРИКСЕН.

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