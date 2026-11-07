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Антон Станчев: Излизаме за победа и продължаване в Европа в сряда

  • 7 ное 2026 | 21:12
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Разпределителят на Левски Антон Станчев сподели своите впечатления след победата с 3:0 и първия си мач като титуляр за „сините“. Той коментира развитието на отбора, конкуренцията в състава и предстоящия еврореванш.

"Мога да кажа, че очаквахме такъв развой на събитията. Беше важно да излезем възможно най-мобилизирано в този мач и се радвам, че така завършихме 3:0. Петко е момче наистина с много добри качества, така че радвам се, че има такава конкуренция, радвам се, че имам възможност да се боря с някого за поста. Но мисля, че това е нещо много полезно като цяло за отбора. Така че всичко е наред", каза Станчев.

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В сряда Левски излиза в нов важен двубой в евротурнирите срещу Младост, а волейболистът е категоричен за нагласата на тима.

"Левски излиза на 100% пред наша публика. Тук сме, за да продължим в Европа, така че излизаме, за да победим. Феновете в сряда да напълнят залата, защото ще има много сериозна битка и ние би трябвало да излезем победители", призове феновете разпределителят на Левски.

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