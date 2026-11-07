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Силна Борислава Съйкова с 15 точки за победа на ЗАОН в Гърция

  • 7 ное 2026 | 21:06
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Силна Борислава Съйкова с 15 точки за победа на ЗАОН в Гърция

Националката Борислава Съйкова изигра силен мач и помогна на ЗАОН (Кифисия) да запише втора победа за сезона в гръцката Волей лига при жените. ЗАОН, за който играе и Десислава Николова, се наложи у дома над Маркопулу РевОйл (Маркопулу) с 3:1 (25:18, 25:20, 20:25, 25:12) в среща от 4-ия кръг.

Така ЗАОН е на 7-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 6 точки. В следващия 5-и кръг Съйкова, Николова и съотборничките им са гости а Тирас. Мачът е в събота (14 ноември) от 18,00 часа българско време.

Борислава Съйкова игра силно цял мач за ЗАОН и стана втора по резултатност с 15 точки (4 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака – +10) за победата. Десислава Николова пък се появи за кратко като резерва в първите два гейма, но без да се отчете с нито една точка.

Най-резултатни за домакините станаха Рика Маасе (2 блока и 55% ефективност в атака – +14) и Елен Русо (1 блок, 3 аса, 50% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане – +14) с по 18 точки за успеха.

За Маркопулу Адисън Халушка също реализира 18 точки (41% ефективност в атака – +11), а Дерия Гюч се отчете с 10 точки.

ЗАОН (КИФИСИЯ) – МАРКОПУЛУ РЕВОЙЛ (МАРКОПУЛУ) 3:1 (25:18, 25:20, 20:25, 25:12)

ЗАОН: Катерина Валкова 4, Елен Русо 18, БОРИСЛАВА СЪЙКОВА 15, Рика Маасе 18, Елпида Тикманиду 11, Мария Номику 4 – Евангелия Тулгариду-либеро (Катерина Йота 2, ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА, Фероники Зиога 5, Евелина Фляку, Ариадни Катариу 1, Хара Спиропулу-либеро)

Старши треньор: ЯНИС КАЛМАЗИДИС

МАРКОПУЛУ: Дерия Гюч 10, Катерина Алаяни 2, Адисън Халушка 18, Йоана Тители 8, Кейла Жиру 8, Агата Михалевич 5 – Антония Контуди-либеро (Христина Николаиди 3, Антигони Диму, Атанасия Андриопулу, Димитра Разакия)

Старши треньор: ЙОРГОС РУСИС.

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