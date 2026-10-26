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Денис Карягин и Стоил Палев с първа загуба в Италия

  • 26 окт 2026 | 11:10
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Денис Карягин и Стоил Палев с първа загуба в Италия

Българските волейболисти Денис Карягин и Стоил Палев записаха съответно 5 и 2 точки при загубата на Фано от Гротацолина с 1:3 (17:25, 21:25, 25:18, 19:25) като гост във втория кръг на италианската Серия А2. Двамата започнаха като титуляри във всичките четири гейма, но отборът им не успя да продължи с победите след успешния старт на сезона.

Карягин завърши с 4 точки от атака и една блокада. Българският посрещач реализира 4 от 16 опита в нападение за 25% успеваемост. На посрещане той отчете 38% позитивно и 19% перфектно от 16 топки, като допусна четири грешки. Палев водеше играта на Фано като титулярен разпределител и добави една успешна атака и една блокада. Българинът изпълни 17 сервиса, при които допусна три грешки.

Най-резултатен за Фано бе Джулио Пинали с 13 точки, а Алесандро Тондо добави 10. За победителите Томазо Гуцо реализира 22 точки, Оресте Кавуто завърши с 15, а Микеле Федрици се отчете с 12.

ГРОТАЦОЛИНА – ФАНО 3:1 (25:17, 25:21, 18:25, 25:19)

ГРОТАЦОЛИНА: Филипо Манчини 8 т., Томазо Гуцо 22 т., Оресте Кавуто 15 т., Микеле Федрици 12 т., Матео Дзамани 4 т., Драган Станкович 6 т. – Давиде Луиджи Русо-либеро 0 т. (Олег Антонов 0 т., Никола Мадзон 0 т., Марко Кубито 0 т., Лука Росато 0 т., Томазо Морети 0 т., Стефано Микелини 0 т., Франческо Стела-либеро 0 т.)
Старши треньор: Масимилиано Ортенци

ФАНО: Стоил Палев 2 т., Джулио Пинали 13 т., Денис Карягин 5 т., Клаудио Катанео 7 т., Стефано Трилини 6 т., Алесандро Тондо 10 т. – Алберто Бенедиченти-либеро 0 т. (Матео Мескиари 4 т., Филипо Паскучи 1 т., Давиде Боскини 0 т., Кристиан Фалчони 0 т., Стефано Бизото 0 т., Андреа Узанца-либеро 0 т.)
Старши треньор: Марко Бонита

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