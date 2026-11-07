Николай Желязков: Отборът бе мотивиран и концентриран, нуждаем се от силна подкрепа в сряда

Старши треньорът на Левски Николай Желязков коментира победата на „сините“ с 3:0 гейма над Славия в четвъртия кръг на волейболното първенство. Наставникът подчерта важността на успеха за поддържане на добър ритъм, но насочи вниманието към предстоящия реванш срещу Младост (Загреб) в Шампионската лига.

"Позитивите от днес са това, че отборът излезе изключително мотивиран и концентриран, да изиграе този мач с едно хубаво настроение. Успяхме да играем по начин, който направи така, че двубоят да бъде спечелен лесно. Това минава през добра игра и с малко лични грешки. Смятам, че днес направихме един наистина хубав мач."

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"Със сигурност тези срещи, когато главата ти е в Шампионската лига, са важни, за да ги изиграеш по възможно най-стегнатия начин и да запазиш ментална енергия за предстоящия сблъсък в сряда. Не е тайна, че ще направим всичко възможно да спечелим, защото смятам, че го можем. Така че със сигурност мислите ни са насочени натам", заяви Желязков.

Наставникът анализира и слабостите, които Левски трябва да коригира спрямо първия двубой в Хърватия.

„Аз смятам, че ние трябва да посрещаме по-добре флот, там, където бяхме недобре в Хърватска, това е първото нещо. А второто нещо - ние на блокада не стояхме добре, но пък и изпълнихме слаб начален удар. Или те посрещаха много добре. Тук вече дискусия може да има по темата, но видяхме някои слабости в тяхното посрещане, които ще се опитаме за втория мач да използваме по-добре.“

Специалистът апелира за сериозна подкрепа от трибуните в сряда, която да даде допълнителни сили на младия отбор.

„Със сигурност много, изключително много, когато един млад състезател се чувства несигурен или има страх и напрежение и иска на всяка цена да покаже най-доброто от себе си, публиката може да му даде такива криле, че просто да бъде неузнаваем в положителната посока. Затова наистина ще бъде важно, ако има възможност хората да подкрепят тези момчета - заслужават го", коментира специалистът.

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