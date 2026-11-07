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Левски надигра Славия преди сблъсъка с Младост (Загреб), Лазар Бучков с три аса и наградата за MVP

  • 7 ное 2026 | 20:33
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Левски победи Славия с 3:0 (25:11, 25:18, 25:16) като домакин в столичното дерби от четвъртия кръг на WINBET Супер Волей. „Сините“ контролираха срещата, а Лазар Бучков бе избран за най-полезен играч.

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Централният блокировач завърши с 12 точки - 6 успешни атаки от 7 опита, 3 блокади и 3 аса. Светослав Иванов реализира 13 точки от 11 успешни атаки, блокада и ас, а Титрийски остана с 12.

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Левски отвори ранен аванс от 9:5 в първата част, а силният сервис и блокадата увеличиха разликата до 18:9. Домакините затвориха гейма с атака през центъра на Лазар Бучков за 25:11. Във втората част „сините“ отново се откъснаха след равностойното начало и поведоха с 22:11. Славия намали до 15:22, но Адриан Ганев сложи край на гейма при 25:18. Левски запази предимството си и в третата част, в която поведе със 17:11 и приключи срещата след 25:16.

За Славия Георги Костадинов реализира 13 точки - 11 атаки и 2 блокади, а Апостол Боянов добави 7 точки.

ЛЕВСКИ СОФИЯ – СЛАВИЯ 3:0 (25:11, 25:18, 25:16)

ЛЕВСКИ СОФИЯ: Лазар Бучков 12 т., Антон Станчев 2 т., Тодор Скримов 11 т., Адриан Ганев 6 т., Кристиан Титрийски 12 т., Светослав Иванов 13 т. – Ивайло Донов-либеро 0 т. (Петко Петков 0 т., Димитър Добрев-либеро 0 т., Гордан Люцканов 0 т., Георги Димитров 0 т., Мартин Тотков 1 т., Мартин Татаров 3 т., Димитър Пейчинов 0 т.)

Старши треньор: Николай Желязков

СЛАВИЯ: Александър Борисов 1 т., Апостол Боянов 7 т., Александър Стоянов 6 т., Георги Костадинов 13 т., Обраян Мокуние 2 т., Йордан Лалев 3 т. – Антоан Веселинов-либеро 0 т. (Илкай Шабан-либеро 0 т., Борис Китов 0 т., Мартин Петров 0 т., Николай Градинарски 0 т., Пламен Стефанов 0 т., Павел Димитров 0 т.)

Старши треньор: Северин Димитров

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