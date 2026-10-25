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Страхотна Цветелина Илиева с 26 точки и MVP за драматична първа победа на Аахен

  • 25 окт 2026 | 18:03
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Страхотна Цветелина Илиева с 26 точки и MVP за драматична първа победа на Аахен

Националка Цветелина Илиева изигра отличен мач и помогна на Лейдис ин Блек (Аахен) да постигне драматична първа победа в германската Бундеслига. Илиева и съотборничките й надделяха като гост над Скуриос Волейс (Боркен) с 3:2 (25:10, 23:25, 22:25, 25:18, 15:12) в среща от 4-ия кръг на първенството, играна късно снощи.

Така Аахен е на 9-о място във временното класиране с 1 победа, 3 загуби и 2 точки. В следващия 5-и кръг Цвети Илиева и компания са домакини на Бинден Блоберен ТСВ (Флахт). Мачът е в сряда (28 октомври) от 20,30 часа българско време.

Цветелина Илиев изигра страхотен мач за Аахен и бе над всички с 26 точки (1 блок, 2 аса, 47% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане) за победата и бе обявена за MVP. Роза Ентиус добави още 23 точки (2 аса и 60% ефективност в атака) за успеха.

За тима на Боркен Лиза Каструп бе най-резултатна с 14 точки (2 блока, 1 ас и 35% ефективност в атака). Марика Локер и Лара Кречмер завършиха с по 12 точки.

СКУРИОС ВОЛЕЙС (БОРКЕН) – ЛЕЙДИС ИН БЛЕК (ААХЕН) 2:3 (10:25, 25:23, 25:22, 18:25, 12:15)

БОРКЕН: Антония Грескамп, Лиза Каструп 14, Марика Локер 12, Пиа Мор 11, Дорийн Лутер 3, Лара Кречмер 12 – Дите Кяр Хансен-либеро (Сандра Хьовелс 4, Тереза Насмахер 3, Амбър Гескиер 1, Хана Руде 1, Мая Ньорер 1)

Старши треньор: КИРА ВАЛКЕНХОРСТ

ААХЕН: Марит Зандер 2, Роза Ентиус 23, ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА 26, Зои Мавромати 5, Кармена Струка 11, Вероника Джокич 8 – Флориен Ресинк-либеро (Лара Алиса Даровски 8, Хана Фрейнфелдова 2, Свеня Енинг)

Старши треньор: МАРАЙКЕ ХИНДРИКСЕН.

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