Цветан Соколов е почти готов за дербито с Локомотив Авиа

Диагоналът на Дея спорт Цветан Соколов е почти готов за дербито от четвъртия кръг в Winbet Супер Волей срещу пловдивския Локомотив Авиа в събота от 19 часа в бургаската зала "Младост".

"Трябва му още време за да бъде познатият терминатор. Травмата в глезена още не е отшумяла, тренира здраво, ходи на физиотерапия, но му е нужно още време за да бъде в топ форма", разкри пред "24 часа" собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров.

Той призна, че нагласата на всички, начело със "старите пушки" в отбора Георги и Валентин Братоеви е за здрава битка и успех срещу пловдивската селекция на треньора Найден Найденов.

"Чака ни труден мач с много висок заряд". Имаме своите аргументи да го спечелим", заяви треньорът на Дея Георги Димитров.

Масовите билети за дербито в Бургас са по 5 евро, а за ученици над 14 години са по едно евро. Децата под тази възраст и пенсионерите ще влизат гратис.

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