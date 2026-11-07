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Кристиян Алексов с 8 точки, но Истанбул ББ със Сеганов отстъпи на Зираат

  • 7 ное 2026 | 17:44
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Кристиян Алексов с 8 точки, но Истанбул ББ със Сеганов отстъпи на Зираат

Българските волейболисти Кристиян Алексов и Георги Сеганов и техният Истанбул ББ допуснаха трета загуба в турската Ефелер лига. Тимът, воден от Жарко Ристоски, отстъпи като гост на лидера Зираатбанк (Анкара) с 0:3 (20:25, 17:25, 14:25) в среща от петия кръг, играна пред 500 зрители.

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Кристиян Алексов започна като титуляр, игра и в трите гейма и завърши с 8 точки (1 ас, 44% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане). Българският посрещач реализира 7 от 16-те си атаки и подели първото място по резултатност за своя отбор с естонския диагонал Рене Тепан.

Георги Сеганов също бе в стартовия състав и в трите части, но не записа точков актив. Тепан приключи с 8 точки (2 блока и 27% ефективност в атака), а Селим Йълдъз добави 6 точки.

Най-резултатен в двубоя бе нидерландският диагонал на Зираат Нимир Абдел-Азиз с 19 точки (2 аса и 77% ефективност в атака – +16).

Тревор Клевено се отчете с 8 точки (2 блока, 1 ас и 57% позитивно посрещане), а Ефе Байрам добави 7 точки.

Домакините спечелиха трите гейма с все по-изразителна разлика и приключиха срещата без загубена част. Зираат имаше предимство както в атака – 38:27 точки, така и на блокада – 7:4, и от сервис – 5:2 аса.

След успеха отборът на Мустафа Каваз остава непобеден начело с 6 победи и 16 точки. Истанбул ББ е с 2 победи, 3 загуби и 6 точки.

ЗИРААТБАНК (АНКАРА) – ИСТАНБУЛ ББ 3:0 (25:20, 25:17, 25:14)

ЗИРААТБАНК: Хилми Шахин 1, Тревор Клевено 8, Вахит Емре Саваш 5, Нимир Абдел-Азиз 19, Ефе Байрам 7, Ахмет Тюмер 4 – Беркай Байрактар-либеро (Ахмет Караташ, Бенжамен Тонюти, Ерхан Хамарат 4, Буракхан Тосун, Юрий Гладир, Ерай Курсав, Дорук Менемен 2)
Старши треньор: МУСТАФА КАВАЗ

ИСТАНБУЛ ББ: ГЕОРГИ СЕГАНОВ, Рене Тепан 8, КРИСТИЯН АЛЕКСОВ 8, Фуркан Дур 4, Хамди Еркан, Селим Йълдъз 6 – Турул Мансур Дюздже-либеро (Селман Атеш, Густаво Кардозо, Бату Ерджан Акбаба-либеро, Халил Ибрахим Курт 3, Батухан Авджъ 4, Еюп Енсар Демирбилер, Урош Ковачевич).
Старши треньор: ЖАРКО РИСТОСКИ.

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