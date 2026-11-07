Денислав Бърдаров с 14 точки за 5-а поредна победа на Халкбанк

Българският национал Денислав Бърдаров изигра силен мач и помогна на Халкбанк (Анкара), воден от Радостин Стойчев, да запише пета поредна победа в турската Ефелер лига. Столичният тим надигра като гост Сунгурлу Беледийеспор с 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) в среща от 5-ия кръг пред 1000 зрители в зала „Махмут Аталай“.

Денислав Бърдаров започна като титуляр, игра и в трите гейма и стана втори по резултатност за победителите с 14 точки (1 блок, 65% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане – +11). Българският посрещач реализира 13 от 20-те си атаки.

Матей Казийски също бе в стартовия състав на Халкбанк. Опитният българин завърши с 2 точки (29% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане – +1).

Във втория гейм той бе заменен от Сам Деру, който остана сред титулярите и за третата част и приключи с 4 точки, включително 2 блока.

Най-резултатен в двубоя бе бразилският диагонал Дарлан Соуза с 25 точки (3 блока, 5 аса и 61% ефективност в атака – +15). Халит Куртулуш добави 6 точки.

За домакините българинът Калоян Балабанов се появи като резерва в първия и третия гейм, но не записа точков актив. Най-резултатен за Сунгурлу бе Оскар Алве Еспеланд с 16 точки, а Османи Уриарте добави 11 точки.

Халкбанк спечели убедително първата част с 25:17, а в следващите две се наложи с 25:23 и 25:21. Тимът на Радостин Стойчев имаше отчетливо предимство на блокада – 10:3, и реализира 5 аса, докато домакините не записаха директна точка от сервис.

🔵⚪️ Denislav Bardarov 🆚 Sungurlu BLD. Spor 13/20 %65 hücum 1 blok %47 pozitif manşet +11 1️⃣4️⃣ sayı https://t.co/oz5WypY2q1 — Voleybol Günlüğü (@er_volley) November 7, 2026

След успеха Халкбанк остава непобеден с 5 победи и 14 точки, заемайки второто място във временното класиране. Сунгурлу е с шест поражения и без спечелена точка.

СУНГУРЛУ БЕЛЕДИЙЕСПОР – ХАЛКБАНК (АНКАРА) 0:3 (17:25, 23:25, 21:25)

СУНГУРЛУ: Оулджан Ятгън, Оскар Алве Еспеланд 16, Кемал Кайхан 3, Кайл Енсинг 8, Османи Уриарте 11, Ахмет Каан Караджъл 1 – Юмит Демир-либеро (Гьокхан Чатал, Ерен Канлъ, КАЛОЯН БАЛАБАНОВ, Фатих Ерен Уур, Мехмет Ръфат Кантарджъоглу 1, Енесхан Джан, Серкан Кочак-либеро)

Старши треньор: ОРХАН ОКАН ДЕМИРБАШ

ХАЛКБАНК: Мурат Йенипазар 2, Дарлан Соуза 25, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 14, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 2, Ертугрул Гази Метин 4, Халит Куртулуш 6, – Волкан Дьоне-либеро (Йомерджан Бурак Карахан, Сам Деру 4, Умут Йоздемир-либеро, Берат Батън Мерген, Алехандро Родригес Фуентес, Йиит Хамза Аслан)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

TEBRİKLER TAKIM 🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/Saj3XsTCsj — Halkbank Spor Kulübü (@HalkbankSK) November 7, 2026

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