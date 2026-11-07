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ЦПВК без проблеми срещу ВАСК

  • 7 ное 2026 | 19:17
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ЦПВК без проблеми срещу ВАСК

Отборът на ЦПВК записа втора поредна и общо 3-а победа за сезона в женската Demax+ Суперлига. Воденият от Евелина Цветанова тим би без проблеми ВАСК с 3:0 (25:13, 25:20, 25:16) в среща от 5-ия кръг на първенството, играна тази вечер в залата на НСА в София.

Така "полицейският" тим е на трето място във временното класиране с 3 победи, 2 загуби и 9 точки, но преди изиграването на останалите мачове от кръга. ВАСК пък продължава да е на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка до момента.

В следващия 6-и кръг ЦПВК ще играе срещу Левски, докато ВАСК ще излезе срещу Славия. Двубоите са съответно в неделя (15 ноември) от 15,00 часа и в събота (14 ноември) от 17,30 часа.

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