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Мира Тодорова с 15 точки и 5 блока за победа на Викторина в Япония

  • 7 ное 2026 | 14:49
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Мира Тодорова с 15 точки и 5 блока за победа на Викторина в Япония

Българската националка Мира Тодорова изигра силен мач и помогна на Викторина (Химеджи) да се върне на победния път в японската SV лига. Тимът, воден от Авитал Селинджър, се наложи над Денсо Еърибиес с 3:1 (29:27, 21:25, 25:18, 25:20) в среща от четвъртия кръг, играна пред 1124 зрители в Какогава.

Мира Тодорова започна като титулярка, игра и в четирите гейма и стана втора по резултатност за своя отбор с 15 точки (5 блока, 1 ас и 47,4% ефективност в атака). Българската централна блокировачка реализира 9 от 19-те си атаки и бе най-добра на блокада в двубоя.

Домакините спечелиха оспорвания първи гейм с 29:27, но Денсо отвърна с 25:21 във втората част. След това Викторина взе следващите два гейма с 25:18 и 25:20 и прекъсна серията си от две поредни поражения.

Най-резултатна за победителките бе Камила Мингарди с 21 точки (1 блок и 39,2% ефективност в атака). Саки Танака добави 13 точки, а Нанами Асано завърши с 12 точки, включително 4 блока.

За Денсо Аманда Конео също реализира 21 точки (1 ас и 48,8% ефективност в атака), а Чика Янаги се отчете с 15 точки (1 ас и 58,3% ефективност в атака).

Викторина имаше сериозно предимство на блокада — 13:7, докато гостенките записаха повече асове — 6:3.

След успеха Тодорова и съотборничките ѝ имат 3 победи, 4 загуби и 9 точки. Денсо е с 2 победи, 5 загуби и 6 точки. Двата отбора ще се срещнат отново на 8 ноември.

ВИКТОРИНА (ХИМЕДЖИ) – ДЕНСО ЕЪРИБИЕС 3:1 (29:27, 21:25, 25:18, 25:20)

ВИКТОРИНА: Саки Танака 13, Нанами Асано 12, Руи Нонака 2, Камила Мингарди 21, МИРА ТОДОРОВА 15, Мики Сакурай 1 – Сатоми Фукудоме-либеро (Чихиро Сасаки, Мао Ито, Фука Иноуе, Кьока Ошима 2, Кокоми Кавамата 1, Юна Ямамото, Анна Хаак 10). Старши треньор: АВИТАЛ СЕЛИНДЖЪР

ДЕНСО: Йе Мон Мят 7, Чика Янаги 15, Харуна Ямашита 7, Аманда Конео 21, Котоми Осаки 13, Роберта Ратцке 4 – Харуна Кавабата-либеро (Хитоми Фукумото, Минами Накамото 6, Саки Ишикура 5, Нонока Ямадзаки, Юки Нода 1, Юки Ямагами, Кьока Сето)
Старши треньор: ЕНРИКЕ МОДЕНЕЗИ.

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