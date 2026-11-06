Живко Бояджиев за мача с Бенковски

Олимпик (Варна) приема утре Бенковски (Исперих). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.
„Играем добре, но трудно го докарваме до положителен резултат. Губим точки, основно заради липса на опит, който противниците имат в повече. Предстои им да се сблъскат с именно такъв съперник – Бенковски. Важно е да сме пределно концентрирани, защото всяка грешка може да ни струва скъпо. Разбира се ще направим възможното да спечелим мача“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.