Живко Бояджиев за мача с Бенковски

Олимпик (Варна) приема утре Бенковски (Исперих). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Играем добре, но трудно го докарваме до положителен резултат. Губим точки, основно заради липса на опит, който противниците имат в повече. Предстои им да се сблъскат с именно такъв съперник – Бенковски. Важно е да сме пределно концентрирани, защото всяка грешка може да ни струва скъпо. Разбира се ще направим възможното да спечелим мача“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

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