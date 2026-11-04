Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Банско

Дубълът на Славия победи Банско

  • 4 ное 2026 | 15:52
  • 349
  • 0
Дубълът на Славия победи Банско

Вторият отбор на Славия (София) се наложи у дома над едноименния тим на Банско с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига. Заслужен успех за младите футболисти в бели екипи, с оглед събитията на терена. Те владееха инициативата през 90-те минути, повече атакуваха – пет пъти футболистите им излизаха очи в очи с вратаря на Банско. Александър Василев откри резултата, десетина минути след началото. Четвърт час след почивката, „белите“ проведоха скоростна контраатака, завършила с голов удар на Владимир Драганов, след пас на Васил Узунов.  Малко след това, Узунов подаде, но Валери Божинов-младши не уцели отблизо празната врата. Още положения създадоха славистите пред противниковата врата. Накрая гостите достигнаха до почетно попадение, дело на Радослав Рашев. Отлични изяви на вратаря на домакините Георги Щърков, който няма вина за гола на съперника.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

  • 4 ное 2026 | 14:18
  • 16411
  • 6
Левски проведе тренировка преди двубоя с Ягелония

Левски проведе тренировка преди двубоя с Ягелония

  • 4 ное 2026 | 12:03
  • 2067
  • 1
ЦСКА пристигна в Гърция

ЦСКА пристигна в Гърция

  • 4 ное 2026 | 11:52
  • 7009
  • 19
Изигралият Гунди "изпрати" ЦСКА за Атина

Изигралият Гунди "изпрати" ЦСКА за Атина

  • 4 ное 2026 | 11:45
  • 7483
  • 13
Филаделфо Апаро се появи на "Герена"

Филаделфо Апаро се появи на "Герена"

  • 4 ное 2026 | 10:58
  • 8643
  • 12
Куп легенди и известни футболисти тръгнаха с ЦСКА

Куп легенди и известни футболисти тръгнаха с ЦСКА

  • 4 ное 2026 | 10:51
  • 2441
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 75543
  • 205
Хулио Веласкес с последни новини преди битката с Ягелония

Хулио Веласкес с последни новини преди битката с Ягелония

  • 4 ное 2026 | 16:50
  • 114
  • 0
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

  • 4 ное 2026 | 13:42
  • 23647
  • 54
Карлос вече има 16 световни рекорда

Карлос вече има 16 световни рекорда

  • 4 ное 2026 | 15:19
  • 5106
  • 6
Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

  • 4 ное 2026 | 07:52
  • 26474
  • 53
Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

  • 4 ное 2026 | 14:18
  • 16411
  • 6