Дубълът на Славия победи Банско

Вторият отбор на Славия (София) се наложи у дома над едноименния тим на Банско с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига. Заслужен успех за младите футболисти в бели екипи, с оглед събитията на терена. Те владееха инициативата през 90-те минути, повече атакуваха – пет пъти футболистите им излизаха очи в очи с вратаря на Банско. Александър Василев откри резултата, десетина минути след началото. Четвърт час след почивката, „белите“ проведоха скоростна контраатака, завършила с голов удар на Владимир Драганов, след пас на Васил Узунов. Малко след това, Узунов подаде, но Валери Божинов-младши не уцели отблизо празната врата. Още положения създадоха славистите пред противниковата врата. Накрая гостите достигнаха до почетно попадение, дело на Радослав Рашев. Отлични изяви на вратаря на домакините Георги Щърков, който няма вина за гола на съперника.

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