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Банско без основния си голмайстор срещу Балкан

  • 6 ное 2026 | 19:49
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Банско без основния си голмайстор срещу Балкан

ФК Банско е домакин на Балкан Ботевград в едно от дербитата на кръга в Югозападната Трета лига. Двубоят е в събота от 14:00 часа на стадион „Свети Петър“ в курортния град. Треньорският тандем на домакините Борис Галчев и Иван Топузов няма да може да разчита на голмайстора от началото на сезона Георги Фикиин. Опитният нападател е в прекрасна форма и не спира да бележи, като е с основен принос за доброто представяне на тима до момента. Добрите новини за банскалии са свързани със завръщането на Тодор Пасков, който бе наказан и пропусна гостуването на дублиращия отбор на Славия, както и Жоро Рошков, който е възстановен от контузия.

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