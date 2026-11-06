Редовски: ФК Банско заслужава да е още по-напред в класирането

Утре Балкан (Ботевград) играе в Банско с едноименния тим. Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„С Банско винаги сме играли интригуващи мачове. Очаквам и предстоящия да е такъв. Тежко е за гостуващите отбори в Банско. Съперник се представя силно от началото на сезона. Потвърждават го резултатите и класирането му. Дори смятам, че заслужават да са по-нагоре. Ще направим възможното да се представим според възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.

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