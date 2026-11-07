Официално: Девин Хейни срещу Лиъм Паро в края на годината

Девин Хейни се подготвя за първата си защита на титлата в полусредна категория пред родна публика. Непобеденият световен шампион в три различни дивизии ще рискува пояса си на WBO срещу австралиеца Лиъм Паро, който държи титлата на IBF в същата категория до 66,7 кг (147 паунда). Големият сблъсък ще се проведе в зала „Чейс Сентър“ в Сан Франциско на 19 декември.

В подглавния двубой на бойната галавечер бившият световен шампион в полусредна категория Брайън Норман-младши ще се изправи срещу бившия претендент за титлата Абел Рамос. В програмата се очаква да се включи и непобеденият американски олимпиец от 2024 година Тайгър Джонсън.

„Визитката ми говори сама за себе си. Никога не съм се страхувал да се пробващ срещу друг шампион и да заложа непобедения си баланс,“ заяви 27-годишният Хейни (33-0, 15 с нокаут) в официално изявление. „Отидох в Австралия, взех коланите на Джордж Камбосос и станах абсолютен световен шампион в лека категория. Сега водя друг австралийски първенец, Лиъм Паро, на моя територия. Планът ми е да взема и неговия пояс и да обединя титлите у дома. Всичко за мен започна в Оукланд и този регион винаги е бил част от същността ми.“

Хейни не се е качвал на ринга от победата си с единодушно съдийско решение над Норман на 22 ноември. След като преговорите с непобедения шампион в четири дивизии Шакур Стивънсън пропаднаха, той се насочи към Паро. Преди това австралиецът водеше разговори за участие в галавечерта на 13 декември в Австралия, оглавявана от битката между Ерисланди Лара и Тим Цзю.

Тим Цзю ще се боксира пред родна публика на 12 декември

Хейни се стреми към пълно обединение в полусредна категория

Бащата, треньор и мениджър на боеца – Бил Хейни, вече гледа към статута на абсолютен шампион в дивизията. В същото време другите шампиони Райън Гарсия и Теофимо Лопес-младши преговарят за обединителен двубой на 6 февруари в Лас Вегас.

„Вече пренаписахме историята в „Чейс Сентър“ в супер-лека категория срещу Реджис Прогрейс,“ коментира Бил Хейни. „Сега се завръщаме в полусредна за нов исторически шанс и ще предложим на феновете незабравима вечер от световна класа.“

Паро (28-1, 16 с нокаут) си осигури титлата в две дивизии през юни в Бризбейн, след като нанесе първа загуба на Луис Крокър с единодушно решение.

„Преди три години участвах в подгряващата карта в „Чейс Сентър“, когато Девин победи Прогрейс,“ сподели Паро. „Още тогава казах, че мачът Хейни срещу Паро звучи отлично. Сега моментът настъпи – шампион срещу шампион, два пояса на карта и то на негов терен. Не избирам лесни пътища. Отидох в Пуерто Рико и взех титлата на Матиас пред собствената му публика. Уважавам Девин, но многократно съм бил в ролята на аутсайдер и отново ще направя история.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google