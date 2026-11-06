Йосиф Панов мисли, че е време съперникът му Даулет Даукенов да бъде победен

Йосиф Панов-Пепелянката мисли, че е време съперникът му Даулет Даукенов от Казахстан да бъде победен. Двамата излизат в неделя, 8 ноември, в основния мач на боксовата SLYBET’S FIGHT NIGHT – "Възходът на Пепелянката" в плевенската спортна зала "Балканстрой".

За БТА боксьорът каза, че първата битка ще бъде в събота с кантара, след което, в неделя се изправя в дълъг 10-рундов двубой срещу Даулет Даукенов.

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Панов добави, че за двубоя за готви от три месеца, точно толкова, колкото е сметнал за нужно неговият треньор Борислав Бояджиев. Очакванията му са за трудна среща. Ще трябва през първите рундове да бъде доста рязък и буден, да изтегля, да контрира, да връща удари и да отстоява позициите си на ринга. В по-късните рундове планът му е да вдига темпото и оборотите и да успее да пречупи съперника си. За него Панов каза, че е техничен и разнообразен боксьор, тренирал е по съветската школа, където боксът е много интересен.

Това, че Даукенов няма загуба от 2021 г. не влияе на Пепелянката, защото самият той е имал 25 поредни победи и 10 години не е опитал вкуса на загубата. Минал е вече през тези неща и смята, че е дошло времето казахстанецът да бъде победен.

Главният треньор на Йосиф Панов Борислав Бояджиев също очаква мачът в неделя да бъде труден, но ако неговият боксьор изпълни тактическите указания, ще победи. За БТА той каза също, че след тримесечните тренировки Панов се чувства добре. Всичко по време на подготовката е преминало както трябва. Направили са цялостна физическа подготовка и необходимите спаринги. Остава само на ринга да се покаже, какво са изработили.

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Бояджиев е на мнение, че Даукенов е много опитен и силен съперник, с много добър рекорд. Сега е моментът Йосиф Панов да се сблъска с по-силни противници. Такъв съперник е необходимо да бъде преодолян, за да може да се издигне по-бързо в ранглистата и оттам да дойдат мачове за сребърния пояс на Европейския боксов съюз и за европейска титла.

Панов ще се боксира пред родна публика с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и четири загуби. В кариерата си е печелил световната титла на UBO и е участвал в редица международни срещи. За спортните си постижения е удостоен и със званието "Почетен гражданин на Плевен". Последната му изява пред местната публика беше през април, когато Пепелянката победи венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут още в първия рунд.

Неговият съперник от Казахстан има 18 победи, включително осем с нокаут, и две поражения, като загубите му са през 2018 и 2021 г. През април той се боксира срещу Лукас Пасторек.

Президентът и главен треньор на Боксов клуб Мизия 80 Александър Владимиров каза за БТА, че в неделя очаква грандиозна гала вечер, в която подгряващи ще бъдат юношите от неговия клуб и боксьори от Боксов клуб Левски и плевенския ДСД на световния шампион Детелин Далаклиев. От БК Мизия 80 на ринга ще се качат петима: Желязко Желязков, Калоян Ковачев, Велислав Амиш, Панайотис Пепас и Жерон Живков.

За основната среща на вечерта Владимиров очаква тежък двубой, но накрая съдията да вдигне ръката на Йосиф Панов и той да се завърне там, където му е мястото в световния бокс.

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Снимки: Sportal.bg