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Отново световен шампион! Хърков успя за втори път!

  • 6 ное 2026 | 16:08
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Отново световен шампион! Хърков успя за втори път!

Иван Хърков е световен шампион по самбо в категория до 79 килограма при мъжете. Във финална схватка в Ташкент българинът надделя над арменеца Борис Шавтерян.

Хърков отбеляза първата точка, но след това му се наложи да защитава опит за ключ на ръката от страна на Шавтерян. Самбистът от Панагюрище защити добре, а след това и атакува с ключ на крака, но арменецът излезе от тепиха. Това доведе до наказание за Шватерян. Настоящият европейски шампион след това отбеляза още една точка и завърши в доминантна позиция в партер.

Преди битката за злато 29-годишният Хърков записа четири успеха, като допусна само една точка по пътя към финала. Той надделя над представители на Беларус, Грузия, Хърватия и Мавриций.

Припомняме, че през 2023-а Хърков стана шампион в същата теглова категория на Световното в Грузия. През 2024-а и 2025-а Хърков спечели бронзови медали от Мондиала по самбо.

Борислав Янаков загуби битката за бронзовия медал в категория до 58 кг. от Кимал Оболбеков с 2:4 точки. Утре на тепиха излизат Таня Радулова (54 кг), Ана-Мария Манушева (65 кг), Димитър Стоянов (64 кг) в спортното самбо и Емил Незиров (71 кг) в бойното самбо.

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