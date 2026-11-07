Осем българи на Световното по муай тай за кадети

Осем наши състезатели ще представят България на Световеното първенство по муай тай за кадети през 2026г. Турнирът в тази възрастова група ще се проведе в гръцкия град Олимпия от 6 до 16 ноември.

Шестима са нашите представители при кадетите. Това са Мариян Джендъров (U16, кат. до 54 кг), Асен Асенов (U16, кат. до 60 кг), Илия Топал (U18, кат. до 54 кг), Филип Николов (U18, кат. до 57 кг), Калоян Георгиев (U18, кат. до 63,5 кг) и Ангел Коцев (U18, кат. до 67 кг).

При кадетките страната ни ще бъде с две участнички. Във възрастовата група до 12 години Дария Кирилова в категория до 32 кг. При 14-годишните ще се включи Станимира Стефанова в категория до 50 кг.

Водач на делегацията ни е ръководителят на направление муай тай към Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Стойчо Марински. Освен него в треньорския екип са още Марио Кирилов и Денислав Димитров.

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