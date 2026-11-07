Уалдо Кортес-Акоста с над 10 килограма по-тежък от Джони Уокър преди ЮФС Вегас 124

Джони Уокър е изправен пред поредното сериозно изпитание в тежка категория, след като официалният кантар преди бойната вечер UFC Вегас 124 показа значително превъзходство в килограмите в полза на неговия съперник Уалдо Кортес-Акоста.

По време на претеглянето в залата „META Apex“ в Лас Вегас Кортес-Акоста закова 118,8 кг, което му осигури предимство от цели около 10,4 кг спрямо Уокър, който тежеше 108,4 кг. Бразилецът направи успешен дебют в най-тежката дивизия на UFC 332 през октомври, нокаутирайки Мик Паркин още в първия рунд.

Двамата бойци приеха срещата с кратко предизвестие. Кортес-Акоста се би преди по-малко от два месеца, докато за Уокър това ще бъде втори двубой в рамките на едва 35 дни. Сблъсъкът им оглави картата, след като първоначално планираният мач в полусредна категория между Габриел Бонфим и Шон Брейди пропадна заради контузия на Брейди.

Всички 28 състезатели, които ще участват в галавечерта в събота, влязоха успешно в лимитите на съответните си категории.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google