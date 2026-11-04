Тим Цзю ще се боксира пред родна публика на 12 декември

Дългоочакваната защита на световната титла в средна категория на Ерисланди Лара срещу австралийската звезда Тим Цзю вече има официална дата и арена. Битката ще се проведе на 12 декември на стадион „Сибъс Супер Стейдиъм“ в Голд Коуст, щата Куинсланд.

За 43-годишния кубинец Лара (32-3-3, 19 нокаута) това ще бъде пета защита на пояса, който той завоюва успех над Томас Ламана през май 2021 година. В последната си изява на ринга през декември в Сан Антонио ветеранът надделя с единодушно съдийско решение над Йохан Гонсалес.

Цзю (28-3, 18 нокаута), бивш световен шампион в супер полусредна категория, влиза в срещата на фона на серия от три поредни победи. През юли в Сидни той прати в пенсия Ерол Спенс-младши след убедителен успех по точки, стабилизирайки кариерата си след труден период с две поражения от настоящия шампион Себастиан Фундора и загуба от претендента Бахрам Муртазалиев.

Тим Цзю надигра Ерол Спенс и го прати в пенсия

Бойната карта предлага и други вълнуващи сблъсъци. Бившият абсолютен шампион в супер полусредна категория Джермел Чарло ще се изправи срещу Брок Джарвис в подглавното събитие на вечерта, докато временният шампион в категория супер перо Елнур Самедов ще премери сили с австралиеца Лиам Уилсън.

„Работил съм цял живот, за да бъда на тази позиция, и за мен е благословия да получавам подобни шансове да защитавам титлата си“, коментира Лара. „Очаквам с вълнение пътуването до Австралия. Знам, че Цзю е корав съперник и уважавам възможностите му, особено пред неговата родна публика. Но аз съм участвал в големи битки през цялата си кариера и знам отлично какво е нужно за победа на най-високо ниво.“

Кубинският техничар с обратен гард най-накрая получава признанието, което заслужава. След като с години бе избягван от елитните боксьори заради високия риск, днес Лара получава сериозен двубой срещу противник в разцвета на силите си, макар и на другия край на света.

„Живея за такива моменти. Лара е велик шампион и един от най-избягваните боксьори в света. Точно затова настоявах за тази среща“, сподели Цзю, син на легендарния абсолютен шампион в полусредна категория Костя Цзю. „Победата над Спенс бе само началото, но това е мачът, който наистина има значение.“

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

„Всичко се свежда до наследството. Баща ми е част от Залата на славата и е най-великият боец, който страната ни е раждала. Да стана световен шампион в две различни категории е единственото, което той не успя да постигне. Това е моята голяма цел и тя ме движи напред всеки ден“, добави австралиецът.

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