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Четвърта победа за Богдан Шумаров в ONE FC

  • 7 ное 2026 | 10:13
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Четвърта победа за Богдан Шумаров в ONE FC

Богдан Шумаров спечели четвърти двубой в популярната азиатска бойна организация ONE FC. Той победи азербайджанеца Гашам Мамадов в кикбокс дуел от основната бойна карта на галавечер в Банкок по-рано днес.

Битката се проведе в категория до 77 килограма. След три рунда на ринга в тайландската столица 30-годишният българин бе обявен за победител с единодушно съдийско решение.

Шумаров вече има 19 победи и 4 загуби в професионалния кикбокс.

Цялата битка на Шумаров и останалите двубои от бойната карта можете да видите тук:

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