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Павел Милев се изправя срещу поляк в края на ноември

  • 6 ное 2026 | 16:49
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Павел Милев се изправя срещу поляк в края на ноември

Павел Милев влиза в битка в Лубон (Полша). Варненецът ще се изправи срещу представител на домакините - Томаш Отровски. ММА дуела между двамата ще бъде част от бойната карта на събитието FEN 64, което ще се проведе на 28-ми ноември.

Отровски има пет победи в седем професионални срещи. Боецът от Вроцлав не е влизал в октагона от ноември, 2025-а. Милев за последно стъпи в битка през март 2026-а. Тогава той надви Матиас Маркич в двубой реванш между двамата.

В професионалния ММА Милев има четири победи. Единственото му поражение е бе нанесено именно от Маркич в двубой по специалните правила KWU OPEN на SENSHI.

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