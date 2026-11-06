Артета за двубоя с Хъл, националния отбор на Англия и успехите на Комо

Мениджърът на Арсенал Артета заяви, че се гордее от повиквателните за националния отбор на Англия. Томас Тухел повика петима играчи на лондончани за предстоящите мачове от Лигата на нациите. “Горд съм, че има голяма английска основа в националния отбор от нашия клуб. Това е част от нашата идентичност. Те са много щастливи”, коментира наставникът.

Той говори и за Уилям Салиба, който наскоро поднови тренировки и това дали : “В постоянен контакт сме с френския национален отбор, те имат цялата информация. Каквото и да реши Зинедин Зидан, ще го приемем. Той има нужда от игрови минути. Знам колко обича да е в националния отбор”.

"Everything we've done comes back to tomorrow" Mikel Arteta looks ahead to Arsenal's Premier League fixture against Hull 💬 https://t.co/0o3QgOkVWu — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 6, 2026

Утре Арсенал приема Хъл и Артета се надява тимът му да продължи добрата серия: “Трябва да удължим серията, особено преди паузата за националните отбори, защото знаем какво ни чака през ноември и декември. Хъл е на невероятно приключение. Това, което Якирович и клубът направиха, от миналата година с промоцията и след това представянето им в елита. Те минаха през трудни мачове, бориха се здраво и заслужиха да са на тази позиция”.

Артета даде подробности и около контузените в тима. Той разкри, че Езри Конса е имал малък проблем по време на мача със Славия (Прага) и е бил заменен като предпазна мярка, но вече се чувства по-добре и ще бъде на линия за утрешния двубой. Букайо Сака обаче не е толкова близо до завръщане на терена: “Говорим за седмици. След паузата за националните отбори той ще започне да бъде натоварван повече, но ще бъде извън терените още известно време”.

"Unfortunately he's going to be out for a while" Mikel Arteta provides an injury update on Bukayo Saka 🏥 https://t.co/pOyzd8csM8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 6, 2026

Микел бе попитан за представянето на Комо, който е ръководен от бившия играч на Арсенал и негов сънародник Сеск Фабрегас. “Невероятно. Беше удоволствие да ги гледам срещу Ланс. Това, което Сеск прави, е невероятно. Това, което правят като клуб - цялата визия, начина, по който се развиват, бизнеса, страхотно е да видиш подобно нещо. Това е изключителна футболна история. Наполно заслужено са в тази позиция. Те са пример за възхищение. Сеск има всички качества и много се радвам за него. Познавам го добре. Знам колко обича играта”, сподели Артета.

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Снимки: Gettyimages