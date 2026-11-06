Хигинс се класира на 61-вия си ранкинг финал в кариерата

Джон Хигинс и Кайрън Уилсън ще се изправят един срещу друг в битка за титлата на Международния шампионат във финала на турнира за 2026 година в събота в Нанкин.

Кайрън Уилсън отново е на финал

Уилсън навакса изоставане от 3:5 и победи Фан Джънги с 9:6 в първия полуфинал в четвъртък, а в петък Хигинс разгроми Чан Биню с 9:2. Така предстои интригуващ финал между две от утвърдените звезди на снукъра, като залогът е голямата награда от 175 000 паунда.

Докато Уилсън се класира за 20-ия ранкинг финал в кариерата си и втори пореден, Хигинс достигна забележителния си 61-ви финал на това ниво. Шотландецът ще се опита да добави още един трофей към 33-те ранкинг титли, натрупани в бляскавата му кариера, след като надигра категорично изгряващата звезда Чан.

24-годишният шампион от Откритото първенство на Ухан достигна полуфиналите с впечатляващите 13 сенчъри брейка през седмицата — повече от два пъти над общия брой на останалите трима полуфиналисти. Той обаче опита от собственото си лекарство, след като Хигинс демонстрира отлична резултатност и с три сенчъри брейка си проправи убедително път към финала.

На възраст от 51 години и 172 дни четирикратният световен шампион ще стане най-възрастният победител в ранкинг турнир в историята, ако вдигне трофея. Успехът би продължил и една невероятна серия на дълголетие, която Хигинс споделя с Марк Уилямс и Рони О’Съливан: във всяка календарна година от 1993-та насам поне един представител на „Випуск ’92“ е печелил ранкинг титла.

Надеждите му ще се опита да осуети съперник, който също преследва своето място в историята. Уилсън, който е в серия от 11 поредни победи, се стреми да стане едва 16-ият играч в историята на снукъра с две последователни ранкинг титли. Съвсем наскоро Воина сложи край на година и половина без трофей с триумфа си на Откритото първенство на Северна Ирландия в Белфаст.

Играчът от Кетъринг се оказа в центъра на полемика по-рано тази седмица, когато спортсменското му поведение беше поставено под въпрос по време на двубоя му с Лиъм Хайфийлд от втория кръг.

След като изостана с 3:5, той хвърли щеката си върху масата в пристъп на недоволство и според твърденията нарекъл съперника си „измамник“ заради стила му на игра. Впоследствие Уилсън успя да осъществи обрат и да спечели с 6:5.

Той със сигурност се възползва от този втори шанс в турнира, а скорошните мрачни дни, когато едва успяваше да стигне до четвъртфинал в ранкинг надпревара, вече са окончателно зад гърба му.

Хигинс също изпитваше трудности да достига заключителните фази на турнирите през този сезон преди последното си пътуване до Китай. Вълшебника от Уишоу обаче е доказвал отново и отново колко неразумно е някога да бъде отписван. Хигинс има значително предимство в преките двубои срещу Уилсън, като е спечелил 20 от досегашните им 28 срещи.

Последният им сблъсък обаче също беше с голям залог и завърши в полза на Уилсън, който победи Хигинс с 10:6 и спечели титлата на „Мастърс“ през 2025 година. И двамата финалисти притежават огромен опит и очевидно се намират във форма, което прави изхода от още един спор за титлата труден за прогнозиране. Уилсън имаше пълен контрол над събитията, когато спечели трофея „Алекс Хигинс“ след разгром с 9:2 над Джак Джоунс.

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