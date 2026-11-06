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Кайрън Уилсън отново е на финал

  • 6 ное 2026 | 10:28
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Кайрън Уилсън отново е на финал

Кайрън Уилсън се класира за 20-ия си ранкинг финал в кариерата след оспорвана победа с 9-6 над китаеца Фан Джонги на полуфиналите на International Championship в Нанкин.

Англичанинът се намира в невероятна форма, след като наскоро разгроми Джак Джоунс с 9-2 на финала на Northern Ireland Open в Белфаст и грабна трофея „Алекс Хигинс“.

Победа на финала би донесла на Уилсън две поредни ранкинг титли, което ще го направи 16-ия играч в историята на снукъра, постигал подобно постижение. Последният състезател с такъв успех бе Джао Синтонг през миналия сезон на World Grand Prix и Players Championship.

На финала в неделя Уилсън ще се изправи срещу шампиона от Wuhan Open този сезон Чан Биню или четирикратния световен шампион Джон Хигинс. Победителят ще прибере голямата награда от £175 000.

Участието на Фан приключи на полуфиналната фаза в опита му да спечели втора ранкинг титла. Днешният сблъсък бе едва вторият ранкинг полуфинал в кариерата му след представянето му на European Masters през 2022 г., когато спечели титлата. Тогава той победи Рони О'Съливан на финала, за да грабне първия си трофей.

„Фан се справи много по-добре от мен следобед. Знаех, че имам формата, и въпросът беше просто да се отърся от това и да се върна решителен вечерта. Усещах, че се опитвам да нанесе нокаутиращ удар, и онова добро разчистване за 7-6 беше точно това. След това на Фан му беше трудно“, сподели 34-годишният Уилсън.

„Тези фреймове са от изключително значение. Те са тези, които болят най-много, докато седиш на стола. Поставят те под малко повече напрежение, защото знаеш, че ако успееш да измъкнеш такъв фрейм от съперника си, той може да направи разликата.

Страхотно е да съм на своя 20-и ранкинг финал. Не го знаех, така че това е чудесна статистика. Все още съм далеч от това, което искам, а и има легенди в този спорт, спрямо които изоставам с светлинни години. Все пак се справям добре.

Дори достигането до два поредни финала е постижение само по себе си. Броят на сенчъри брейковете в последно време е огромна цифра. Искам да поздравя Фан за страхотната седмица. Той е фантастичен състезател с голям потенциал. Това е наистина добра победа, но се надявам да не спра дотук и да направя последната крачка.“

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