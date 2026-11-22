Аматьор с победа по пътя към UK Championship

Обещаващият аматьор Райли Пауъл направи крачка към достигането на основната фаза на UK Championship, след като победи Джейми Кларк с 6:4 фрейма в първия квалификационен кръг. 18-годишният уелсец Пауъл в момента оглавява ранглистата на Q Tour, след като миналия месец спечели турнир в Германия. Днес той се възползва от възможността да блесне във втория по значимост ранкинг турнир в снукъра, постигайки впечатляваща победа над 93-ия в световната ранглиста Джейми Кларк.

Пауъл реализира серии от 75, 56, 60, 61 и 57 точки и си осигури среща с Луис Хийткот във втория кръг в Лестър в неделя. Младият уелсец се нуждае от още три победи, за да достигне до телевизионната фаза на турнира в Йорк.

Шампионът от Shoot Out Алфи Бърдън реализира най-високия брейк до момента – 140 точки, при победата си с 6:3 над Махмуд Ел Хариди. Ашли Хъгил, който е родом от Йорк и се надява да се класира за турнира в родния си град, направи най-добра серия от 127 точки при успеха си с 6:4 над Аарън Бусутил.

Фарах Аджаиб осъществи впечатляващ обрат от 2:5 до 6:5 срещу Андрю Хигинсън, докато Джошуа Томънд постигна убедителна победа с 6:2 над Михал Шубарчик.

Ашли Карти спечели последните два фрейма, за да надделее над Бай Юлу с 6:4, а намиращият се в отлична форма Ка Уай Чунг записа успех с 6:2 срещу Майкъл Ларков.

Квалификационните кръгове продължават до четвъртък.

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