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Кадрови проблеми във ФК Ямбол

  • 6 ное 2026 | 09:11
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Кадрови проблеми във ФК Ямбол

Тревоги за Николай Жечев, старши треньор на едноименния тим на Ямбол, преди утрешния домакински двубой със Созопол. Той ще реди състава за мача от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига без някои от основните си футболисти. Янаки Панайотов е контузен, а Николай Янков – наказан. Пред наставника са и две въпросителни. Атанас Георгиев започна да тренира след дълго възстановяване от травма, но все още не е напълно готов и не е ясно дали ще вземе участие в двубоя. Несигурност и около Георги Динков, който е с разтежение.

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