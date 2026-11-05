УТЕ с Лора Славчева и Кристина Йорданова продължава напред в Европа

Националката Лора Славчева, Кристина Йорданова и техният УТЕ (Будапеща) се класираха за 1/16-финалите на третия по сила евротурнир при жените "Чалъндж къп". Унгарският тим победи у дома швейцарския Канти (Шафхаузен) с 3:1 (25:17, 25:12, 23:25, 25:20) в мач-реванш от 1/32-финалите на турнира, игран снощи пред близо 500 зрители в Будапеща.

Първи съдия на двубоя бе българинът Боян Желев.

По този начин след две победи с по 3:1 УТЕ продължава напред към 1/16-финалите на "Чалъндж къп". Там българките и съотборничките ще играят с босненския Ново (Сараево). Първата среща ще бъде между 24-и и 26-и ноември, а реваншът седмица по-късно.

Лора Славчева дирижира отлично играта на своя тим и завърши с 5 точки (1 блок, 1 ас - +3), а впоследствие бе обявена за MVP на мача.

Кристина Йорданова пък се включи като резерва във втория и третия гейм, а в четвъртия започна като титуляр. Тя допринесе с 9 точки (3 блока, 2 аса, 40% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +5) за успеха.

Най-полезни за УТЕ станаха Диана Акопова (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +13) и Тамара Милийевич (2 блока, 3 аса и 36% ефективност в атака - +10) с по 17 точки за победата.

За гостите от Шафхаузен Миа Сьоренсен (1 ас и 34% ефективност в атака - +7) и Анна Хартиг (6 блока! и 58% ефективност в атака - +11) реализираха по 13 точки.

УТЕ (БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ) – КАНТИ (ШАФХАУЗЕН, ШВЕЙЦАРИЯ) 3:1 (25:17, 25:12, 23:25, 25:20)

УТЕ: ЛОРА СЛАВЧЕВА 5, Диана Акопова 17, Естер Нача-Пекарик 6, Мелани Амброзио 11, Тамара Милийевич 17, Сара Крус 4 – Лилиен Пуштай-либеро (Лореса Авдюли 1, Янка Пирош, КРИСТИНА ЙОРДАНОВА 9, Река Над-Хедеши-либеро)

Старши треньор: АЛЕХАНДРО ЕКСЕКИЕЛ АЛТАМИРАНО

КАНТИ: Ейва Палм 12, Сидни Коул 2, Емма Веркмайстер 1, Клара Милошич 7, Миа Сьоренсен 13, Анна Хартиг 13 – Изабела Лофреда-либеро (Сандрин Жиру 4, Ванда Херцог 1, Мартина Грисак, Кими Шнег-либеро)

Старши треньор: НИКИ НОЙБАУЕР.

Снимки: CEV.EU

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google