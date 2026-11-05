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Тодор Вълчев: Виждам ни някъде на върха

  • 5 ное 2026 | 03:45
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Тодор Вълчев: Виждам ни някъде на върха

"Тимът ни наистина има голям потенциал – виждам ни някъде на върха, нагоре в класирането", заяви Тодор Вълчев след победата на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 над Славия в междинния 3-и кръг на WINBET Супер Волей.

Нефтохимик с 3 от 3 след лесен успех над Славия
Нефтохимик с 3 от 3 след лесен успех над Славия

Той започна като титуляр в зала "Панайот Пондалов" в столицата и завърши като втори реализатор в срещата с 13 точки.

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"Нагласата ни беше да влезем чисто, мобилизирано в мача. Бяхме си поставили за цел да правим колкото се може по-малко грешки", каза още Вълчев.

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