Тодор Вълчев: Виждам ни някъде на върха

"Тимът ни наистина има голям потенциал – виждам ни някъде на върха, нагоре в класирането", заяви Тодор Вълчев след победата на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 над Славия в междинния 3-и кръг на WINBET Супер Волей.

Нефтохимик с 3 от 3 след лесен успех над Славия

Той започна като титуляр в зала "Панайот Пондалов" в столицата и завърши като втори реализатор в срещата с 13 точки.

Иван Станев: Поздравявам момчетата за старанието и за начина, по който подходиха

"Нагласата ни беше да влезем чисто, мобилизирано в мача. Бяхме си поставили за цел да правим колкото се може по-малко грешки", каза още Вълчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google