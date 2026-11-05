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Георги Татаров и Милано изпуснаха победата срещу Верона в Италия

  • 5 ное 2026 | 02:34
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Георги Татаров и Милано изпуснаха победата срещу Верона в Италия

Отборът на Алианц (Милано), с национала Георги Татаров в състава, изпусна страхотна възможност да запише трета победа в италианската Суперлига. Воденият от Гийермо Фаласка тим поведе с 2:0, но в крайна сметка загуби гостуването си на Рана (Верона) с 2:3 (25:22, 25:22, 23:25, 18:25, 10:15) в двубой от 4-ия кръг, игран тази вечер в зала "Пала Маджис".

Милано е на 5-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 6 точки в актива си.

Невероятните братя Николови с 41 точки изведоха Лубе до 4-а поредна победа в Италия
Невероятните братя Николови с 41 точки изведоха Лубе до 4-а поредна победа в Италия

В следващия, редовен, 5-и кръг Татаров и съотборниците му са домакини на Кучине Лубе (Чивитанова) с братята Александър и Симеон Николови. "Българското" дерби е в неделя (8 ноември) от 17,00 часа българско време.

Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео
Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео

Георги Татаров се включи за кратко като резерва за своя тим в четвъртия гейм, без да отбележи точка. Българският посрещач изпълни един сервис и записа едно позитивно посрещане.

Най-резултатен за Милано стана Базил Дермо с 20 точки (1 блок, 1 ас и 46% ефективност в атака - +6), а Тацунори Оцука завърши със 17 точки (1 ас, 46% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +2), но и това не беше достатъчно за успеха.

Нумори Кейта бе над всички за Верона със страхотните 31 точки (1 блок, 4 аса, 63% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - +17) за победата и заслужи наградата за MVP. Паул Бухегер добави 16 точки (2 блока, 1 ас и 43% ефективност в атака - +1) за успеха.

РАНА (ВЕРОНА) – АЛИАНЦ (МИЛАНО) 3:2 (22:25, 22:25, 25:23, 25:18, 15:10)

ВЕРОНА: Келиан Мота Паеш 7, Марко Вители 5, Нумори Кейта 31, Симоне Анцани 2, Рок Можич 5, Паул Бухегер 16 – Леонардо Сканферла-либеро (Матео Стафорини, Франческо Сани 6, Андерс Мол, Лукаш Глатц 2)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

МИЛАНО: Симоне Поро 3, Филипо Бартолучи 8, Базил Дермо 20, Сеппе Роти 8, Робертланди Симон 10, Тацунори Оцука 17 – Дамяно Катания-либеро (Сантяго Ордуна, ГЕОРГИ ТАТАРОВ, Якопо Корбета-либеро)

Старши треньор: ГИЙЕРМО ФАЛАСКА.

Снимки: legavolley.it

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