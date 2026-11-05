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Мария Кривошийска и Олимпиакос напред за "Чалъндж къп" след нова драма

  • 5 ное 2026 | 03:18
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Мария Кривошийска и Олимпиакос напред за "Чалъндж къп" след нова драма

Националката Мария Кривошийска и гръцкият гранд Олимпиакос (Пирея) продължават напред в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Кривошийска и съотборничките й направиха много труден и драматичен обрат и надделяха с 3:2 (22:25, 25:23, 22:25, 28:26, 18:16) като гости на португалския Бенфика (Лисабон), с българката Александра Съйкова в състава, в среща-реванш от 1/32-финалите на турнира, играна тази вечер пред около 300 зрители.

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Така след две победи с по 3:2 гейма Олимпиакос се класира за 1/16-финалите на "Чалъндж къп". Там Кривошийска и компания ще спорят с нидерландският Аполо 8 (Борне), който пък елиминира българския Левски София. Първият мач ще бъде между 24-и и 26-и ноември в Нидерландия, а реваншът в Пирея е седмица по-късно.

Мария Кривошийска започна като титуляр за своя тим, след което бе сменена във втория гейм, за да се завърне в игра в края на четвъртата част. Българката завърши с 5 точки (1 блок, 1 ас и 38% ефективност в атака) за успеха.

Над всички за Олимпиакос отново бе американката Тейлър Банистър със страхотните 32 точки (1 блок, 1 ас и 49% ефективност в атака - +21), а чешката националка Михаела Млейнкова добави 14 точки за победата.

От друга страна Александра Съйкова влезе в игра за Бенфика в средата на третия гейм и остана до края, но без да се отчете с нито една точка.

Най-резултатна за домакините пък беше Беатрис Граса Сантош с 29 точки (2 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +26), а Габриела Гимараеш Де Соуса завърши с 19 точки, но и това не бе достатъчно за успеха.

БЕНФИКА (ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ) - ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ, ГЪРЦИЯ) 2:3 (25:22, 23:25, 25:22, 26:28, 16:18)

БЕНФИКА: Юта Ван де Вивер 1, Маяра Барселош да Силва 4, Мара Ферейра Леао 6, Беатрис Граса Сантос 29, Габриела Гимараеш де Соуса 19, Жоана Гарсеш 7 – Татяна Рицо–либеро (Мартина Беднарек 1, Мариана Гарсеш, Камила Хираудо Ескура 6, АЛЕКСАНДРА СЪЙКОВА)

Старши треньор: ЕНРИКЕ ФУРТАДО ПЕРЕЙРА

ОЛИМПИАКОС: МАРИЯ КРИВОШИЙСКА 5, Мелани Шафмастер 7, Михаела Млейнкова 14, Кириаки Терзоглу 7, Тейлър Банистър 32, Манолина Константину 2 – Мария-Елени Артакяну – либеро (Ирини Хадзиефстратиаду 5, Георгия Андрикопулу 5, Гая Трабали 10, Василики Зафейру)

Старши треньор: БРАНКО КОВАЧЕВИЧ.

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