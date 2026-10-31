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Вени Антов и Туркоа с лесна във Франция

  • 31 окт 2026 | 23:42
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Вени Антов и Туркоа с лесна във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха лесна втора поредна и общо 3-а победа във Франция. Антов и съотборниците му се наложиха категорично като гости на Сен Назер с 3:0 (25:18, 25:19, 25:23) в среща от 4-ия кръг на местната Alterna VOLSTAR Ligue, играна пред близо 1500 зрители в зала "Кубертен".

Така Туркоа е на 3-о място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 9 точки, с колкото е и 4-ият Тур.

В следващия 5-и кръг Антов и компания са домакини на слабака Араго (Сет). Мачът е в четвъртък (5 ноември) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов в Идеалния отбор на кръга във Франция
Вени Антов в Идеалния отбор на кръга във Франция

Вени Антов игра цял мач за Туркоа и завърши със скромните за него 7 точки (44% ефективност в атака - -2) за победата.

Над всички бе Усама Бен Ромдале със страхотните 22 точки (6 аса!, 2 блока, 54% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +18) за успеха.

За домакините от Сен Назер Ренан Моралес и Бени Туйнстра реализираха 11 и 10 точки.

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