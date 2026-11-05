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Иван Станев: Поздравявам момчетата за старанието и за начина, по който подходиха

  • 5 ное 2026 | 03:34
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Иван Станев: Поздравявам момчетата за старанието и за начина, по който подходиха

"Поздравявам момчетата за старанието и за начина, по който подходиха. Говорихме, че можем да си направим мача доста труден, въпреки младежите от Славия от другата страна на мрежата, които са способни да създадат доста проблеми", това бяха първите думи на треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев след категоричната победа с 3:0 над Славия в София в междинния 3-и кръг на WINBET Супер Волей.

Нефтохимик с 3 от 3 след лесен успех над Славия
Нефтохимик с 3 от 3 след лесен успех над Славия

"Излязохме значително мобилизирани. Успяхме да се справим – доста високи са процентите в нападение от наша страна. Отметнахме още едно гостуване с три точки."

"Тази година отборът, както и миналата, е селектиран от сериозни момчета. Нямам никакви забележки в тренировъчния процес. Всеки започва да си тежи на мястото. Пропускаме следващия кръг, в който почиваме, така че сега ще имаме 10 дни, в които да отдадем по-голямо внимание на тренировъчния процес. Поздравления и за щаба, защото всички състезатели са в добро физическо състояние", заяви още Станев.

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