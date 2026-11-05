Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Президентът на джудото: Иван Николчев е готов за олимпийски шампион

  • 5 ное 2026 | 19:19
  • 546
  • 0
Президентът на джудото: Иван Николчев е готов за олимпийски шампион

Аз само мога да го поздравя, до преди 10 дни той можеше да не участва, като превъзмогна всичко, което говори за неговата стабилна психика. Естествено, той получи необходимата подкрепа от майка си, от баща си, от мен, така че момчето направи всичко. Това каза президентът на БФ по джудо Румен Стоилов при завръщането на Иван Николчев от Дубай. Младият талант спечели бронзов медал от Младежките олимпийски игри, които БНТ излъчва пряко.

Иван Николчев посрещнат по шампионски след бронза на Младежките олимпийски игри
Иван Николчев посрещнат по шампионски след бронза на Младежките олимпийски игри

Дни преди състезанието Николчев получи травма в областта на кръста.

"Истината е, че аз преживявах много, защото той е готов за олимпийски шампион. Надявам се до година да стане световен шампион в неговата възраст, защото той все още е много малък", добави Стоилов.

"Аз вярвам в него. Пак повтарям, много е важно, когато клубът, той самият, а и семейството седят зад него, вече всичко зависи от неговото трудолюбие. Той го има, условията, които създава федерацията са предостатъчни. Така че всичко зависи от него, но повтарям, има голямо бъдеще и се надявам догодина да го посрещат като световен шампион", заяви президентът на БФ Джудо.

Лечението на контузията на Иван Николчев е поето от федерация, подчертаха неговите родители пред БНТ.

"Естествено, че никога няма да го допусна родителите да плащат неговото лечение. Да, изрично подчертавам, че държавата не финансира лечението на спортистите, но това е моя грижа и не трябва да се подчертава, въпреки всичко благодаря на родителите им за признанието", коментира Стоилов думите на родителите на Иван.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Панов застана очи в очи с Даукенов в София

Панов застана очи в очи с Даукенов в София

  • 5 ное 2026 | 17:26
  • 777
  • 0
Американски шампион дебютира в UFC с четири дни предизвестие

Американски шампион дебютира в UFC с четири дни предизвестие

  • 5 ное 2026 | 16:50
  • 456
  • 0
Макгрегър се насочва към битките с голи ръце след края на договора му с UFC

Макгрегър се насочва към битките с голи ръце след края на договора му с UFC

  • 5 ное 2026 | 15:36
  • 546
  • 0
UFC може да се излъчва и по HBO

UFC може да се излъчва и по HBO

  • 5 ное 2026 | 13:17
  • 882
  • 0
Дейна Уайт разкри кога Илия Топурия се завръща

Дейна Уайт разкри кога Илия Топурия се завръща

  • 5 ное 2026 | 11:13
  • 676
  • 1
Делян Славов: Шампионите се изграждат с труд, характер и подкрепата на MAX FIGHT

Делян Славов: Шампионите се изграждат с труд, характер и подкрепата на MAX FIGHT

  • 5 ное 2026 | 11:11
  • 464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Ягелония

Левски 0:0 Ягелония

  • 5 ное 2026 | 20:50
  • 45024
  • 160
БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 30755
  • 99
Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

  • 5 ное 2026 | 20:42
  • 1690
  • 2
Милан 0:0 Ференцварош, Аморим направи три смени на почивката

Милан 0:0 Ференцварош, Аморим направи три смени на почивката

  • 5 ное 2026 | 19:48
  • 2941
  • 1
На живо от „Арена София“ преди Апоел – Барселона: Саторански се срещна с бившите си съотборници, но няма да играе

На живо от „Арена София“ преди Апоел – Барселона: Саторански се срещна с бившите си съотборници, но няма да играе

  • 5 ное 2026 | 20:00
  • 1158
  • 0
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 24229
  • 75