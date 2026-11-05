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Дейна Уайт разкри кога Илия Топурия се завръща

  • 5 ное 2026 | 11:13
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Дейна Уайт разкри кога Илия Топурия се завръща

Илия Топурия вече загатна, че се подготвя за ново появяване в октагона, но до този момент липсваше яснота колко време ще отнеме процесът. Главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт хвърли повече светлина върху графика на боеца и даде индикации, че феновете на бойните спортове може да го видят в действие по-скоро от очакваното.

„През 2027 година. Той ще се завърне в началото на 2027 г.“, сподели Уайт в „Шоуто на Джим Роум“. „Работим и по този въпрос. В цялата лека категория разполагаме с Гейджи, Топурия, Арман Царукян, Оливейра, Пади Пимблет, Холоуей. Цялата първа десетка са безмилостни бойци и това е най-силната ни дивизия в момента.“

Уайт отказа да посочи фаворит за следващ съперник, като изтъкна, че това би предизвикало вълна от спекулации и подвеждащи публикации в Instagram. Всички споменати състезатели към момента нямат официално обявен двубой, така че ръководството на UFC разполага с чудесни варианти за Топурия, когато той е готов за битка.

29-годишният Топурия не е излизал в клетката от юни насам, когато допусна изненадващо поражение от Джъстин Гейджи. Сблъсъкът бе гвоздеят на събитието UFC Свобода 250 състояло се в Белия дом. Макар че Топурия имаше силни епизоди в мача, срещата завърши с пълно превъзходство на Гейджи.

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