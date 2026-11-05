Панов застана очи в очи с Даукенов в София

Професионалният боксьор Даулет Даукенов вече е на българска земя! Неговият съперник за битката на 8-и ноември в Плевен, Йосиф Панов, го посрещна лично, а минути след кацането на казахстанеца в София, двамата застанаха очи в очи.

На 8 ноември 2026 г. в зала "Балканстрой" в Плевен Панов и Даукенов ще оглавят събитието SlyBet Fight Night. Вратите отварят в 17:00 ч., а главният двубой е насрочен за 20:00 ч. Билетите за събитието вече са в продажба. Боксовата галавечер ще бъде излъчена на живо по bTV Action.

Йосиф Панов преди битката в Плевен: Молех се на Господ за шанс да съм на световния ринг

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